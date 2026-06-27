Murió Ernestina Pais a los 54 años tras un accidente ferroviario en San Isidro

El automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel. La periodista, conductora y actriz desarrolló una extensa trayectoria en la televisión y la radio argentinas.

La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años, luego de que el automóvil que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en el partido bonaerense de San Isidro.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.25 en el paso a nivel ubicado en la zona de Sáenz Peña y Elcano, cuando el Honda City en el que viajaba cruzó las vías con la barrera baja y recibió el impacto sobre el lateral de la conductora.

Pais era la única ocupante del vehículo y falleció en el lugar. Bomberos, personal policial y peritos trabajaron posteriormente en el sector para realizar las primeras actuaciones y retirar el automóvil.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez y fue iniciada bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

El informe preliminar de la autopsia estableció que la conductora sufrió un traumatismo grave de cráneo, además de otras lesiones provocadas por el impacto. Los resultados fueron incorporados al expediente judicial.

Al momento del accidente, Pais se dirigía hacia el Teatro Niní Marshall de Tigre, donde tenía previsto participar de una función de la obra “El divorcio del año”, dirigida por José María Muscari.

Desde la producción teatral comunicaron la noticia al público que había llegado a la sala y suspendieron la función. Actores, periodistas, conductores y compañeros de distintos ciclos expresaron luego sus despedidas en las redes sociales.

Una extensa carrera en los medios

Nacida el 12 de marzo de 1972, Ernestina Pais comenzó su recorrido televisivo como movilera en “La Biblia y el Calefón”, el programa conducido por Jorge Guinzburg.

La popularidad masiva llegó con “Mañanas informales”, donde primero acompañó a Guinzburg y posteriormente asumió un papel central en la conducción del ciclo.

También encabezó junto a su hermana Federica Pais el programa juvenil “Sabés o sonás” y, en 2009, quedó al frente de “Caiga Quien Caiga”, convirtiéndose en la primera mujer en conducir la versión argentina del formato.

A lo largo de los años participó además en programas de actualidad, entretenimiento y espectáculos, entre ellos “Desayuno americano”, “Intratables” y distintas propuestas de la Televisión Pública.

Su actividad se extendió a la radio, donde condujo ciclos en emisoras como Rock & Pop, Radio Mitre, AM 750, Blue y Radio con Vos. También desarrolló trabajos como actriz en televisión y teatro.

En los últimos meses formaba parte del elenco de “El divorcio del año”, obra con la que había retomado de manera sostenida la actividad sobre los escenarios.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó oficialmente su fallecimiento y recordó su recorrido como periodista, conductora y actriz. Tenía 54 años.