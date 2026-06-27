Mundial 2026: Francia ganó el Grupo I con puntaje ideal y Senegal avanzó con una goleada histórica

Ousmane Dembélé marcó tres goles en el triunfo 4 a 1 sobre Noruega. Los Leones de Teranga aplastaron 5 a 0 a Irak, consiguieron la mayor victoria de un seleccionado africano en los Mundiales y se clasificaron entre los mejores terceros.

El Grupo I del Mundial 2026 quedó definido con la goleada de Francia por 4 a 1 ante Noruega y el contundente triunfo de Senegal por 5 a 0 sobre Irak.

El seleccionado francés completó una primera fase perfecta, con tres victorias, y terminó en lo más alto con nueve puntos. Noruega quedó segunda con seis y Senegal, gracias a su amplia goleada, finalizó tercera con tres unidades y aseguró su clasificación entre los ocho mejores equipos ubicados en esa posición.

Irak perdió sus tres partidos y quedó eliminado sin puntos.

Dembélé brilló con un triplete

Francia resolvió rápidamente el duelo por el primer puesto ante una Noruega que presentó una formación alternativa y preservó a varias de sus figuras, entre ellas Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

El equipo francés atacó desde el inicio. Antes de cumplirse el primer minuto, Kylian Mbappé estrelló un remate en el travesaño y anticipó lo que sería una primera mitad ampliamente favorable.

La apertura llegó a los 6 minutos. Mbappé envió un preciso pase cruzado para Ousmane Dembélé, quien encaró hacia el área y venció al arquero Egil Selvik con un potente disparo.

La misma sociedad produjo el segundo tanto a los 20 minutos. Mbappé encontró nuevamente a Dembélé entre las líneas noruegas y el atacante definió con un remate colocado.

Noruega reaccionó de inmediato y descontó mediante Thelo Aasgaard, quien recibió de Andreas Schjelderup, superó la marca de Dayot Upamecano y estableció el 2 a 1.

La ilusión escandinava duró poco. A los 32 minutos, Dembélé encontró espacio en la puerta del área y colocó un disparo bajo junto al palo para completar su triplete.

El delantero convirtió sus tres goles en apenas 25 minutos y se transformó en el tercer jugador francés que consigue un hat-trick en una Copa del Mundo, después de Just Fontaine y Mbappé.

Noruega tuvo una oportunidad inmejorable para acercarse durante el comienzo del complemento. El árbitro sancionó un penal por una infracción de Theo Hernández sobre Oscar Bobb, pero Mike Maignan contuvo el débil remate de Jørgen Strand Larsen.

Francia sentenció el partido en el tercer minuto agregado. Bradley Barcola envió un centro desde la izquierda y Désiré Doué apareció en el área para marcar de cabeza el 4 a 1 definitivo.

El seleccionado galo estuvo dirigido por el asistente Guy Stéphan, debido a que Didier Deschamps había regresado temporalmente a Francia para asistir al funeral de su madre.

Senegal pasó de la eliminación a una goleada histórica

Senegal llegó al último encuentro sin puntos y obligado a conseguir una victoria amplia para sostener sus posibilidades. Respondió con un 5 a 0 sobre Irak, resultado que se convirtió en la mayor goleada conseguida por un seleccionado africano en la historia de los Mundiales.

Los Leones de Teranga abrieron el marcador a los 4 minutos. Habib Diarra desvió un remate dentro del área y la pelota terminó dentro del arco iraquí.

La situación se complicó aún más para Irak a los 13 minutos, cuando Rebin Sulaka fue expulsado después de una revisión del VAR por derribar a Sadio Mané cuando se dirigía hacia el arco.

Senegal controló el partido desde entonces, aunque debió esperar hasta el segundo tiempo para transformar su superioridad en una goleada.

A los 56 minutos, Lamine Camara recuperó la pelota cerca del área y envió un pase bajo para Ismaïla Sarr, quien se arrojó al suelo para marcar el segundo.

El tanto tuvo además un valor histórico para Sarr: llegó a cuatro goles mundialistas y se convirtió en el máximo artillero de Senegal en la competencia, superando a Papa Bouba Diop.

El ingresado Pape Gueye terminó de romper el partido con dos golazos. Primero convirtió a los 59 minutos, mediante un potente remate desde larga distancia, y volvió a marcar a los 71 con otro disparo que dejó sin posibilidades al arquero.

La goleada se completó a los 82 minutos. Iliman Ndiaye recibió cerca del área, acomodó la pelota y sacó un remate preciso para establecer el 5 a 0.

Senegal incluso estuvo cerca del sexto, pero un último disparo de Mané se estrelló contra el palo.

La diferencia conseguida le permitió finalizar con +2, superar a otros seleccionados con tres puntos en la clasificación general y asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final.

Así terminó el Grupo I

1. Francia: 9 puntos, +8 de diferencia de gol

2. Noruega: 6 puntos, +1

3. Senegal: 3 puntos, +2

4. Irak: 0 puntos, -11

Francia enfrentará a Suecia el próximo martes, desde las 18:00 de Argentina.

Noruega se medirá con Costa de Marfil el mismo día, a partir de las 14:00.

Senegal ya tiene asegurada su presencia entre los mejores terceros, pero deberá esperar el cierre completo de la primera fase para conocer a su rival y la sede de su próximo partido.