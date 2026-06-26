La Libertad Avanza Villa Carlos Paz relativizó el impacto político de la reunión de Avilés con Bornoroni: “Eminentemente institucional”

El espacio libertario de Villa Carlos Paz sostuvo que la participación del intendente respondió exclusivamente a razones institucionales y negó que exista una incorporación, alianza o entendimiento partidario. El comunicado apunta a acotar el alcance de una fotografía que había reavivado las especulaciones hacia 2027.

La Libertad Avanza Villa Carlos Paz emitió un comunicado para relativizar el impacto político y partidario de la participación del intendente Esteban Avilés en la reunión encabezada por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, principal articulador del espacio libertario en Córdoba.

La declaración fue difundida después de que distintos medios interpretaran la presencia del mandatario carlospacense como una nueva señal de acercamiento a La Libertad Avanza, en medio de las especulaciones sobre los posicionamientos y alianzas de cara a 2027.

Frente a esas lecturas, la conducción local del espacio buscó acotar el alcance del momento y presentar el encuentro como una actividad estrictamente institucional, vinculada con la búsqueda de herramientas de financiamiento para los municipios.

Según expresó la Mesa Chica de La Libertad Avanza en Villa Carlos Paz, la reunión tuvo un carácter “eminentemente institucional y de gestión” y reunió a intendentes y jefes comunales de distintas fuerzas políticas con autoridades del Banco de la Nación Argentina.

Durante la jornada se presentaron líneas de crédito de hasta 300 millones de pesos por municipio, destinadas a infraestructura, compra de equipamiento y modernización de servicios.

En ese marco, el comunicado sostuvo que la asistencia de Avilés respondió al ejercicio de sus funciones como máxima autoridad municipal y no debería interpretarse, por sí misma, como una definición partidaria.

“La participación del intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, respondió al ejercicio de sus funciones institucionales como máxima autoridad del municipio”, indicó el documento.

Un intento por separar gestión y política

La aclaración apunta a trazar una división entre la agenda formal del encuentro y el significado político que adquirió la convocatoria, organizada por Bornoroni y desarrollada en pleno proceso de construcción territorial de La Libertad Avanza en Córdoba.

Aunque la presencia de unos 50 intendentes y jefes comunales podía justificarse por el interés en acceder al financiamiento del Banco Nación, la reunión también mostró al diputado libertario como interlocutor entre el Gobierno nacional y las administraciones locales.

En ese contexto, la participación de Avilés llamó especialmente la atención por tratarse de su primera aparición de estas características junto al dirigente que conduce el armado provincial de los hermanos Milei.

El comunicado busca, precisamente, quitarle a esa presencia una interpretación electoral inmediata y reducirla a una gestión habitual entre un intendente y una entidad financiera pública.

“La asistencia a dicha reunión no constituye, por sí misma, un acercamiento o acuerdo político-partidario con La Libertad Avanza”, remarcó el espacio.

También aclaró que, hasta el momento, no existe ninguna comunicación oficial que informe sobre una incorporación del intendente, una alianza o un entendimiento político.

La fórmula elegida resulta relevante: el comunicado niega que exista una definición oficialmente comunicada, pero se concentra en desactivar las conclusiones derivadas exclusivamente de la reunión y no realiza consideraciones sobre eventuales conversaciones o escenarios futuros.

Las señales que alimentaron las versiones

La fotografía con Bornoroni no fue interpretada de manera aislada. Se incorporó a una serie de movimientos políticos y comunicacionales del Gobierno municipal que, durante los últimos meses, mostraron coincidencias con la narrativa libertaria.

Entre ellos aparece la adopción de una nueva estética institucional con similitudes respecto de la utilizada por el Gobierno nacional, presentada inicialmente en un mensaje de Avilés sobre la crisis hídrica.

En aquella intervención, el intendente responsabilizó al “kirchnerismo” por el deterioro de los servicios públicos y utilizó un encuadre discursivo próximo al de La Libertad Avanza.

También se sumaron la utilización frecuente de la palabra “casta” para referirse a dirigentes y sectores críticos.

Por separado, ninguno de esos elementos confirma una negociación partidaria. En conjunto, sin embargo, habían construido el contexto sobre el cual la presencia en la reunión de Bornoroni cobró un significado mayor.

Una aclaración que busca bajar la tensión

Desde La Libertad Avanza Villa Carlos Paz señalaron que pretenden actuar con “transparencia y responsabilidad institucional” y evitar interpretaciones que no estén respaldadas por anuncios oficiales.

La declaración busca así bajar la tensión generada por las versiones y mantener la reunión dentro de los límites de la gestión municipal, sin que sea leída como la antesala de un pase político.

Sin embargo, el comunicado tampoco elimina las especulaciones más amplias sobre el futuro de Avilés, un dirigente que a lo largo de su trayectoria construyó acuerdos con diferentes sectores y que mantiene abiertas sus posibilidades con vistas a 2027.

Por ahora, La Libertad Avanza local niega que exista un entendimiento formal y procura separar la fotografía institucional de cualquier consecuencia partidaria. La secuencia política continuará dependiendo de los próximos movimientos y, especialmente, de si las señales son acompañadas en algún momento por una definición concreta.