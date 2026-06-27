Fórmula 1: Russell logró la pole en Austria y Colapinto largará desde el puesto 16

El piloto de Mercedes encabezará la grilla tras una clasificación que terminó con el accidente de Max Verstappen. El argentino avanzó a la Q2, pero un error en su último intento le impidió mejorar. La carrera comenzará este domingo a las 10, hora de Argentina.

George Russell se quedó este sábado con la pole position para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, mientras que Franco Colapinto comenzará la carrera desde el puesto 16 luego de avanzar a la segunda etapa de la clasificación.

El británico de Mercedes marcó un tiempo de 1m06s113 y superó por 236 milésimas a Charles Leclerc, quien compartirá la primera fila con él. Lewis Hamilton terminó tercero y Kimi Antonelli, líder del campeonato, quedó cuarto.

La definición tuvo un cierre accidentado. Max Verstappen perdió el control de su Red Bull en la curva 9 durante su último intento y chocó contra las defensas, lo que provocó la aparición de banderas amarillas.

Russell atravesó ese sector mientras completaba la vuelta que le dio la pole. Aunque inicialmente surgieron dudas sobre la validez del registro, los comisarios determinaron que el piloto redujo la velocidad ante una bandera amarilla simple y mantuvieron su tiempo.

Verstappen, que no pudo completar el giro, quedó quinto. Detrás se ubicaron Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes completaron los diez primeros lugares.

Colapinto avanzó a la Q2, pero no pudo cerrar su mejor vuelta

Colapinto tuvo un buen comienzo de clasificación y se ubicó 11º en la Q1, con un registro de 1m07s894 que le permitió superar el primer corte con margen.

En la Q2, el argentino no logró completar una vuelta limpia con los neumáticos nuevos. Durante su intento decisivo se pasó en la frenada de la primera curva, bloqueó el eje trasero y perdió el control momentáneamente del Alpine.

Su mejor tiempo fue de 1m08s171, por lo que terminó en el puesto 16. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, clasificó 11º y quedó a solo 40 milésimas de desplazar a Verstappen de la Q3.

“Me equivoqué en la 1. Frené un poco fuerte, bloqueé de atrás y tuve un ‘snap’ muy grande”, reconoció Colapinto después de la sesión.

El piloto argentino consideró que el auto mostró una mejoría respecto de los entrenamientos del viernes, cuando había señalado que las actualizaciones incorporadas por Alpine no habían entregado los resultados esperados.

“El auto andaba bien. Creo que estamos un poco mejor que ayer, un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, evaluó.

Aunque lamentó no haber aprovechado el potencial del monoplaza, Colapinto sostuvo que el rendimiento disponible le permite pensar en avanzar durante la carrera. “Hay que transformar mañana eso”, afirmó.

Cómo quedó la parte delantera de la grilla

Russell y Leclerc largarán desde la primera fila, seguidos por Hamilton y Antonelli. Verstappen ocupará el quinto cajón, acompañado por Norris.

Piastri partirá séptimo, por delante de Hadjar, Lawson y Lindblad. Gasly comenzará 11º, mientras que Colapinto lo hará desde la octava fila, junto a Carlos Sainz, clasificado en el puesto 17.

La posición inicial dejará al argentino obligado a recuperar terreno para acercarse a la zona de puntos, reservada para los diez primeros. El trazado austríaco suele ofrecer posibilidades de sobrepaso, especialmente en las frenadas de las curvas 1, 3 y 4.

Horario y cómo ver la carrera

El Gran Premio de Austria se disputará este domingo desde las 10, hora de Argentina, en el Red Bull Ring, ubicado en Spielberg.

La competencia podrá verse por Fox Sports en televisión y mediante Disney+ Premium por streaming.

Será la octava fecha del campeonato 2026 y tendrá una extensión de 71 vueltas. El circuito mide 4,326 kilómetros y la distancia total de la carrera será de 307,018 kilómetros.

El Red Bull Ring es uno de los trazados más cortos del calendario, con fuertes cambios de elevación, tres rectas importantes durante la primera mitad de la vuelta y una sucesión de curvas rápidas en el tramo final.

Russell intentará convertir su pole en victoria frente a los dos Ferrari, mientras que Antonelli buscará defender el liderazgo del campeonato. Desde el puesto 16, Colapinto necesitará una buena largada y una estrategia efectiva para ingresar en la pelea por los puntos.