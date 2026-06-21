Llaryora encabezó el Día de la Bandera en Bell Ville y pidió “menos grieta y más acuerdos”

El gobernador presidió el desfile cívico-militar y acompañó la promesa a la enseña patria de más de 700 alumnos. Durante el acto, reivindicó el legado de Manuel Belgrano, destacó el papel de la educación y llamó a construir consensos para impulsar el desarrollo del país.

El gobernador Martín Llaryora encabezó este sábado en Bell Ville el acto oficial de la Provincia por el Día de la Bandera, en conmemoración del fallecimiento del general Manuel Belgrano.

Junto al intendente local, Juan Manuel Moroni, el mandatario presidió el desfile cívico-militar realizado sobre calle Córdoba, con la participación de instituciones, establecimientos educativos y representantes de las fuerzas vivas de la cabecera del departamento Unión.

Durante la ceremonia, Llaryora destacó el significado de la fecha y el valor de la bandera como símbolo de identidad y unidad nacional.

“Belgrano creó un símbolo que nos identifica como pueblo y nos recuerda que siempre debemos trabajar por una Argentina unida”, expresó.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la promesa a la Bandera realizada por más de 700 estudiantes de cuarto grado, pertenecientes a 15 escuelas primarias de Bell Ville.

Al dirigirse a los alumnos, el gobernador remarcó que se trata de una experiencia que permanecerá entre los recuerdos más significativos de su trayectoria escolar.

“Es un día que no se van a olvidar nunca. La promesa a la bandera es un homenaje a nuestros próceres, pero también un compromiso con el futuro y con los valores que queremos para nuestra patria”, señaló.

Y agregó: “Prometer la bandera también es prometer ser buenas personas, esforzarse todos los días y trabajar para construir una Argentina más justa, más libre, más federal y con más oportunidades para todos”.

La educación como motor de desarrollo

En su discurso, Llaryora ratificó el lugar central de la educación dentro de las políticas de desarrollo provincial.

“Sin educación no hay futuro”, afirmó, y destacó la apertura de una sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba en Bell Ville.

Según señaló, la iniciativa permitirá que jóvenes de la región puedan acceder a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, permaneciendo cerca de sus familias y ampliando sus oportunidades para construir un proyecto de vida.

El gobernador también vinculó la celebración con los 350 años de Bell Ville y reconoció el aporte de las generaciones que construyeron la comunidad.

En ese sentido, sostuvo que la promesa a la bandera representa también un homenaje a los vecinos, inmigrantes y familias que participaron del crecimiento de la ciudad a lo largo de su historia.

“Nos toca construir una Córdoba y una Argentina mejores. Y esa tarea empieza con la educación, con los valores, con el esfuerzo compartido y con el compromiso de cada generación de dejarles a los que vienen un futuro mejor que el que recibió”, expresó.

“Menos grieta y más acuerdos”

En el marco de las actividades desarrolladas en el departamento Unión, Llaryora profundizó su mensaje sobre el valor de la bandera como símbolo de unión.

“La bandera es el símbolo de unidad de un pueblo”, sostuvo, y agregó que la enseña nacional “nos hermana para adentro y nos distingue hacia afuera”.

A partir de esa idea, convocó a dejar de lado los enfrentamientos permanentes y priorizar los consensos necesarios para el crecimiento de las comunidades y del país.

“La Bandera nos convoca a dejar de lado las diferencias y a poner por delante aquello que nos une. La Argentina necesita menos grieta y más acuerdos; menos enfrentamientos y más trabajo conjunto”, afirmó.

Llaryora consideró que el progreso no surge del conflicto constante, sino de la capacidad de alcanzar acuerdos en beneficio de la sociedad.

“La grieta ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. Mientras otros construyen consensos para crecer, nosotros muchas veces quedamos atrapados en enfrentamientos que solo frenan el progreso y perjudican a los argentinos”, agregó.

Recorrida por el departamento Unión

Además del acto central en Bell Ville, el gobernador desarrolló una agenda de trabajo en distintas localidades del departamento Unión.

Durante la jornada visitó Ana Zumarán, Alto Alegre, Cintra y San Antonio de Litín, donde inauguró obras, entregó equipamiento y aportes, y anunció nuevas inversiones destinadas a mejorar servicios y la calidad de vida de los vecinos.

Participaron también de las actividades la vicegobernadora Myrian Prunotto; el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, María Julia Oliva Cúneo; el legislador Abraham Galo; y autoridades provinciales y municipales.