Cabalango entregó plantines y material de chipeado en la Plaza Nativa

La jornada permitió que vecinos y vecinas retiraran ejemplares para sus huertas y material reutilizable para jardines y espacios verdes.

La Comuna de Cabalango llevó adelante el pasado lunes 22 de junio una nueva jornada de entrega de plantines de huerta y material de chipeado en la Plaza Nativa.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Ambiente con el objetivo de promover prácticas sustentables, fomentar la producción en huertas domiciliarias y fortalecer el cuidado del entorno.

Durante la actividad, vecinos y vecinas pudieron retirar plantines para cultivar en sus hogares y acceder a material de chipeado para reutilizar en jardines y espacios verdes.

Desde la comuna señalaron que la propuesta contribuye al aprovechamiento de los recursos naturales y a la reducción de residuos, al brindar nuevos usos al material vegetal.

Además, agradecieron la participación de quienes acompañaron la jornada y destacaron el compromiso comunitario con las acciones orientadas a construir un Cabalango más verde y sostenible.