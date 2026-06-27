Mundial 2026: Bélgica goleó y ganó el Grupo G; Egipto logró una clasificación histórica

Los Diablos Rojos vencieron 5 a 1 a Nueva Zelanda y se quedaron con el primer puesto por diferencia de gol. Egipto empató 1 a 1 con Irán y avanzó por primera vez a una fase eliminatoria mundialista.

El Grupo G del Mundial 2026 quedó definido con la goleada de Bélgica por 5 a 1 sobre Nueva Zelanda y el empate 1 a 1 entre Egipto e Irán, que tuvo un desenlace dramático por un gol iraní anulado durante el tiempo agregado.

Bélgica y Egipto finalizaron con cinco puntos, pero el seleccionado europeo se quedó con el primer puesto gracias a su mejor diferencia de gol. Irán terminó tercero con tres unidades y deberá esperar para conocer si ingresa entre los mejores terceros, mientras que Nueva Zelanda quedó eliminada.

Egipto hizo historia y el VAR frustró a Irán

En Seattle, Egipto abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido cinco minutos.

Una jugada iniciada por Mohamed Salah terminó con un remate de Mahmoud Saber que no pudo controlar el arquero Alireza Beiranvand y se convirtió en el 1 a 0.

Irán reaccionó inmediatamente y dispuso de una oportunidad inmejorable para empatar. Mehdi Taremi recibió una infracción dentro del área y ejecutó el penal, pero Mostafa Shobeir adivinó la intención y contuvo el remate.

La jugada continuó y el arquero egipcio volvió a intervenir ante un segundo disparo. Sin embargo, Ramin Rezaeian capturó el rebote y definió desde un ángulo cerrado para establecer el 1 a 1 a los 14 minutos.

Después de ese comienzo frenético, el partido perdió intensidad. Egipto, que ya tenía asegurada su presencia en la próxima fase, se mostró más cauteloso, mientras que Irán fue adelantando sus líneas en busca de la victoria.

La definición llegó cargada de dramatismo. Taremi estuvo cerca de convertir con un cabezazo que se estrelló contra el travesaño y, a los 90+3 minutos, Shoja Khalilzadeh mandó la pelota al fondo del arco.

El tanto provocó el festejo de todo el banco iraní, ya que la victoria le otorgaba la clasificación directa. Sin embargo, la revisión del VAR detectó una posición adelantada de Khalilzadeh y anuló el gol.

Egipto sostuvo la igualdad y celebró un logro inédito: avanzó por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Los Faraones terminaron segundos con cinco puntos, luego de empatar con Bélgica e Irán y conseguir ante Nueva Zelanda la primera victoria mundialista de su historia.

Bélgica despertó y terminó primera

En Vancouver, Bélgica dejó atrás sus discretas actuaciones iniciales y dominó ampliamente a Nueva Zelanda.

Leandro Trossard avisó a los 11 minutos con un remate contra el palo. Poco después, el árbitro sancionó un penal por una supuesta mano de Finn Surman, pero revirtió la decisión tras revisar la acción.

La apertura llegó a los 28 minutos. Kevin De Bruyne envió un centro desde la derecha y Trossard apareció dentro del área para marcar el 1 a 0.

El propio Trossard amplió la ventaja a los 50 minutos, cuando controló con el pecho una asistencia de De Bruyne y definió de volea.

Bélgica terminó de encaminar la clasificación a los 67 minutos. Trossard recuperó la pelota y asistió a De Bruyne, quien sacó un remate bajo y cruzado para convertir el tercero.

El capitán, de 34 años, se transformó en el futbolista belga de mayor edad en marcar un gol en una Copa del Mundo.

Nueva Zelanda descontó a los 84 minutos mediante Elijah Just, quien aprovechó un rechazo defectuoso de Thibaut Courtois después de un tiro de esquina.

La reacción oceánica duró apenas dos minutos. Romelu Lukaku, que acababa de ingresar, conectó de cabeza un centro de Nicolas Raskin y convirtió el cuarto con su primer contacto con la pelota.

Lukaku alcanzó los seis goles mundialistas y se convirtió en el máximo anotador de Bélgica en la historia de la competencia, superando a Marc Wilmots.

Alexis Saelemaekers completó el 5 a 1 en el cuarto minuto agregado y aseguró el primer puesto para los Diablos Rojos.

Así terminó el Grupo G

1. Bélgica: 5 puntos, +4 de diferencia de gol

2. Egipto: 5 puntos, +2

3. Irán: 3 puntos, 0

4. Nueva Zelanda: 1 punto, -6

Egipto enfrentará a Australia, segunda del Grupo D, el viernes 3 de julio, desde las 15:00 de Argentina, en Dallas.

Bélgica jugará el miércoles 1 de julio, a partir de las 17:00, frente a uno de los mejores terceros.

Irán, que empató sus tres partidos, deberá esperar la definición de los últimos grupos para saber si continúa en el Mundial.