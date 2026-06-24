Córdoba redujo los homicidios un 18% y los robos casi un 27% durante 2025

El informe del Sistema Nacional de Información Criminal indicó que la provincia registró bajas superiores al promedio nacional en dos de los delitos de mayor impacto. La tasa de homicidios descendió a 2,4 cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 3,6.

La provincia de Córdoba registró durante 2025 una reducción significativa en homicidios dolosos y robos, con descensos superiores a los observados en el conjunto del país, según los datos difundidos por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

De acuerdo con el informe, los homicidios dolosos disminuyeron un 18,2% en la provincia, al pasar de 117 víctimas en 2024 a 96 durante 2025.

La tasa provincial se ubicó así en 2,4 homicidios cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional, que fue de 3,6.

La caída registrada en Córdoba también superó ampliamente la reducción observada en todo el país, que alcanzó el 7,1% durante el mismo período.

Fuerte descenso de los robos

La baja también se reflejó en los delitos contra la propiedad. Los robos denunciados pasaron de 68.040 en 2024 a 49.979 durante 2025, lo que representa una disminución del 26,8%.

En este caso, la reducción provincial volvió a quedar por encima del promedio nacional, que fue del 22,4%.

El informe señala además una caída del 19,6% en otros delitos contra la propiedad, que descendieron de 5.399 a 4.353 hechos.

Los datos ubican a Córdoba entre las jurisdicciones que lograron reducir con mayor intensidad tanto la violencia criminal como los delitos patrimoniales durante el último año.

La provincia no solo cerró 2025 con una tasa de homicidios inferior a la media nacional, sino que también mostró una disminución de los robos más pronunciada que la registrada en el conjunto del país.

El relevamiento del SNIC fue elaborado con información aportada por las 24 jurisdicciones argentinas y permite comparar la evolución de los principales indicadores delictivos entre provincias.

Según los resultados difundidos, Córdoba mostró durante 2025 una mejora en los delitos de mayor impacto social, aunque las cifras corresponden a hechos registrados y denunciados oficialmente dentro del sistema estadístico criminal.