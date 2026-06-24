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Operativo de saturación en Punilla: controlaron más de 340 vehículos y 370 personas

El despliegue preventivo realizado en distintos sectores del departamento dejó dos aprehendidos y 17 motocicletas secuestradas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

La Unidad Regional Departamental Punilla llevó adelante durante la noche de este martes un Operativo de Saturación Potenciado en distintos sectores del departamento, con controles de vehículos y personas, dos aprehensiones y el secuestro de motocicletas.

El dispositivo comenzó alrededor de las 21:00 y se desarrolló en ambas zonas jurisdiccionales, con la participación de efectivos policiales, móviles del Comando de Acción Preventiva y personal del Escuadrón Motorizado Enduro.

Según se informó, durante el operativo fueron controlados 203 automóviles, 145 motocicletas y 376 personas.

Además, se concretaron dos aprehensiones por distintos delitos y se secuestraron 17 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

El despliegue fue fiscalizado por el subdirector de la Unidad Regional Departamental Punilla, Comisario Mayor Andrés Aguirre, y tuvo como objetivo reforzar las tareas preventivas y los controles en la región.

Desde la Policía de Córdoba destacaron que este tipo de procedimientos busca fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito departamental.

lajornada
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