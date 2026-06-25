Aprobaron un alivio fiscal para los comercios afectados por la obra de Los Sauces, pero excluye a quienes tienen deudas con el municipio

El beneficio suspende durante junio y julio los importes mínimos de la tasa comercial y la contribución por ocupación de la vía pública. El concejal Carlos Quaranta propuso extenderlo a todos los frentistas afectados por la obra, pero el oficialismo rechazó la modificación.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad un alivio fiscal para los comercios afectados por la obra de repavimentación de avenida Los Sauces, en barrio La Quinta Cuarta Sección.

El proyecto, enviado por el intendente Esteban Avilés, fue sancionado en la sesión del pasado jueves y suspende durante junio y julio de 2026 los importes mínimos de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

La medida también alcanza a la Contribución por la Ocupación de la Vía Pública durante los mismos meses.

Sin embargo, el texto establece como requisito para acceder al beneficio que los contribuyentes no posean deudas por esas tasas.

El planteo de Quaranta

Durante el tratamiento, el concejal Carlos Quaranta, del bloque Carlos Paz Inteligente, presentó una moción para eliminar del artículo primero la frase que condiciona el beneficio a no registrar deuda.

El edil argumentó que todos los comercios de la zona están siendo afectados por la obra y por las restricciones a la circulación, independientemente de su situación tributaria.

La propuesta fue rechazada por el oficialismo y la ordenanza terminó aprobándose con su redacción original. Pese a esa diferencia, el proyecto completo recibió el acompañamiento unánime del cuerpo legislativo.

De esta manera, los comercios que tengan obligaciones pendientes con el Municipio no podrán acceder a la suspensión de los importes mínimos, aunque soporten las mismas dificultades para el ingreso de clientes y proveedores durante la ejecución de los trabajos.

Qué comercios alcanza

El beneficio comprende a los contribuyentes cuyos locales se encuentran sobre avenida Los Sauces, en el tramo entre las calles Alejandro Magno y Alfonsina Storni.

También abarca ambos frentes de calle Baudelaire, en sus primeros 30 metros desde Alfonsina Storni, y las calles transversales del sector hasta su intersección con las arterias paralelas ubicadas a ambos lados de Los Sauces.

Durante junio y julio, los comerciantes alcanzados no estarán obligados a tributar los importes mínimos establecidos en la Ordenanza Tarifaria, sino que la contribución será calculada en función de las ventas efectivamente realizadas.

La suspensión se aplica también a los conceptos correspondientes a la ocupación de la vía pública previstos en la normativa vigente.

Los beneficiarios no deberán iniciar ningún trámite, ya que el Municipio realizará un relevamiento de los establecimientos comprendidos y aplicará la medida de manera administrativa.

En los casos en que los períodos alcanzados ya hayan sido abonados, los créditos resultantes serán compensados con obligaciones futuras de la tasa comercial.

El impacto de la repavimentación

La decisión fue fundamentada en las posibles caídas de ventas ocasionadas por la disminución de la circulación peatonal y vehicular durante la obra.

Los trabajos comenzaron el martes 16 de junio y forman parte de una intervención que contempla más de 32.900 metros cuadrados de nuevo pavimento en calles consideradas estratégicas para la conectividad interna de la ciudad.

La primera etapa se desarrolla sobre avenida Los Sauces, entre Alfonsina Storni y Alejandro Magno, con tránsito restringido durante el período de obra.

Por ese motivo, el recorrido del transporte urbano de pasajeros fue trasladado a calle Los Ceibos, donde también fueron reubicadas las paradas de colectivos a la misma altura que ocupaban sobre Los Sauces.

La inversión global anunciada por el Municipio supera los 2.050 millones de pesos, financiados con recursos municipales.

El plan prevé continuar posteriormente con intervenciones sobre Hipólito Yrigoyen, en Villa Domínguez; Roma, José H. Porto y Pellegrini, en barrio Cu-Cú; José Hernández y Andrade, en Los Manantiales; y Almafuerte, en Villa Suiza.

La suspensión temporal de los mínimos busca reducir el impacto económico sobre los comerciantes de la primera zona intervenida. No obstante, el requisito de no poseer deuda dejó fuera del beneficio a parte de los frentistas afectados y generó el único punto de discusión durante el tratamiento legislativo.