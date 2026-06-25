El oficialismo bloqueó un pedido para estudiar el tránsito en la avenida Cárcano, aunque admitió que analiza prohibir el estacionamiento

Fernando Revello solicitó una evaluación técnica integral de la circulación tras la incorporación de los separadores físicos de carriles. Carlos Paz Unido envió el proyecto a comisión, pero durante el debate reconoció que el Ejecutivo estudia impedir el estacionamiento y revisar la cartelería cuando finalice la obra.

El Concejo de Representantes no habilitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto que proponía solicitar un estudio técnico sobre la circulación vehicular en la avenida Cárcano, luego de la obra de refuncionalización que incorporó separadores físicos de carriles.

La iniciativa, presentada por el concejal Fernando Revello, de Juntos por Carlos Paz, pasó a comisión por decisión de la mayoría automática de Carlos Paz Unido.

La negativa al tratamiento inmediato se produjo pese a que, durante el debate, el concejal oficialista Sebastián Guruceta reconoció que el Departamento Ejecutivo analiza restringir el estacionamiento sobre la avenida y revisar la señalización una vez que finalicen los trabajos.

El proyecto advertía que la nueva configuración de Cárcano modificó las condiciones de circulación y redujo el espacio disponible para maniobras y sobrepasos, especialmente en los sectores donde permanecen vehículos estacionados.

La resolución proponía solicitar al Ejecutivo un estudio técnico integral que evaluara el impacto del estacionamiento sobre la fluidez del tránsito, la posibilidad de establecer restricciones totales o parciales en determinados sectores y horarios, y la incorporación de nueva señalización horizontal y vertical una vez concluida la obra.

Reclamos por roces y falta de espacio

Al fundamentar la iniciativa, Revello sostuvo que la construcción del separador central dejó una calzada más angosta y que esa situación genera dificultades cuando uno de los carriles está ocupado por vehículos estacionados.

“Después de esta llamada refuncionalización de la avenida Cárcano que se está terminando, notamos que la calzada ha quedado más angosta que antes con ese cantero que han hecho al medio”, afirmó.

El concejal dijo haber recibido reclamos de vecinos por choques menores y roces entre vehículos. Según explicó, en distintos tramos no habría espacio suficiente para que circulen dos automóviles en paralelo cuando una parte de la calzada está ocupada.

“Hay un reclamo de los vecinos porque hay muchos accidentes, pequeños accidentes”, sostuvo. Y agregó: “Los vehículos estacionan en una de las manos y no hay lugar para que pasen dos autos”.

Revello señaló que el problema se vuelve más visible en el tramo comprendido entre el centro y calle Brasil, donde se concentra una mayor cantidad de comercios y movimientos de ingreso y salida.

Frente a ese escenario, planteó que el municipio debería reforzar los controles y evaluar directamente la prohibición del estacionamiento sobre la avenida.

El conflicto por las dársenas comerciales

Otro de los puntos señalados por Revello fue el funcionamiento de las dársenas construidas frente a algunos locales comerciales.

Según explicó, varios establecimientos generaron espacios de estacionamiento a 45 grados y, cuando los vehículos salen, se incorporan directamente al tránsito de la avenida.

“Cuando los vehículos salen de esas dársenas se encuentran con los vehículos que vienen transitando por los carriles de la avenida”, afirmó.

El concejal también advirtió sobre conflictos entre particulares por el uso de esos espacios. Algunos comerciantes los identifican como estacionamientos propios después de haber realizado las obras, mientras otros conductores los utilizan al considerarlos parte del sistema general de estacionamiento.

Para Revello, el municipio debería ordenar de manera integral el funcionamiento de las dársenas, las maniobras de ingreso y egreso, la circulación sobre la calzada y las eventuales restricciones.

“Habría que repensar todo el estacionamiento y cómo va a funcionar de acá en más sobre la avenida Cárcano”, planteó.

Guruceta: “La obra no está terminada”

Desde Carlos Paz Unido, Guruceta respondió que la refuncionalización todavía se encuentra en ejecución y que las medidas definitivas sobre circulación y estacionamiento están siendo analizadas.

“En primer lugar, no es una obra terminada, se está desarrollando”, señaló.

El concejal oficialista sostuvo además que algunas de las dársenas no se encuentran sobre espacio público, sino dentro de propiedades privadas, debido a un corrimiento de la línea de edificación.

“Los sectores que están haciendo las dársenas están dentro de la propiedad de los particulares”, explicó. Y agregó: “No es que sea del Municipio ese sector”.

La respuesta introdujo una diferencia entre las dársenas ubicadas dentro de terrenos privados y el estacionamiento sobre la calzada. Sin embargo, no despejó cómo se ordenarán las maniobras de ingreso y salida ni qué régimen se aplicará en cada sector de la avenida.

El Ejecutivo analiza impedir el estacionamiento

Guruceta también confirmó que el Ejecutivo estudia modificar la señalización para impedir la detención y el estacionamiento una vez terminada la obra.

“Actualmente lo que están haciendo es analizar para poner directamente las dos cruces, que es lo que implica que no pueda ni detenerse ni estacionar”, afirmó.

Aunque la explicación sobre la señalización resultó poco clara durante el debate, el dato político fue concreto: el oficialismo reconoció que se analiza aplicar una restricción más amplia sobre Cárcano.

Guruceta admitió además que permitir el estacionamiento en determinados sectores podría generar dificultades para la circulación.

“La obra no está terminada, se están evaluando diferentes cuestiones”, sostuvo. Luego reconoció que ya resulta difícil habilitar el estacionamiento en cualquier punto de la avenida porque podría provocar “una situación compleja del tránsito”.

Según señaló, impedir el estacionamiento será una de las primeras alternativas consideradas cuando concluyan los trabajos.

Un pedido de estudio enviado a comisión

La respuesta oficialista coincidió con varios de los problemas señalados por Revello: la necesidad de revisar el estacionamiento, modificar la cartelería y ordenar la circulación en una avenida cuya refuncionalización todavía no finalizó.

Sin embargo, Carlos Paz Unido no acompañó el tratamiento sobre tablas. El proyecto no fue debatido ni resuelto en la sesión y pasó a comisión.

La iniciativa no proponía prohibir de manera automática el estacionamiento ni imponer de antemano una solución. Solicitaba un estudio técnico para evaluar el funcionamiento de la nueva traza y definir restricciones, horarios y señalización sobre la base de información específica.

La contradicción quedó expuesta en el propio debate: el oficialismo bloqueó el pedido formal para realizar esa evaluación, pero al mismo tiempo reconoció que el Ejecutivo ya analiza buena parte de las medidas incluidas en el proyecto.