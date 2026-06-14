Murió Gaspi, el youtuber argentino, en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

Gaspar Prim Díaz tenía 23 años y era una de las figuras más populares del mundo digital argentino. Falleció junto a otras cinco personas en un accidente aéreo ocurrido en Brasil, entre ellas el productor Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Murió Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, uno de los youtubers argentinos más reconocidos de los últimos años. Tenía 23 años y falleció este domingo 14 de junio en un accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La tragedia se produjo cuando dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río. Como consecuencia del impacto, una de ellas cayó sobre un sector donde había vehículos estacionados y se desató un incendio. El siniestro dejó seis víctimas fatales.

Entre los fallecidos también fue identificado el productor argentino Lucas Vignale, vinculado al equipo de contenidos de Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree, que se encontraba en Brasil en el marco de una gira internacional. También murieron los pilotos de las aeronaves y otro ocupante, mientras las autoridades brasileñas avanzan con las pericias para determinar las causas del choque.

La noticia generó conmoción inmediata en redes sociales, especialmente entre seguidores, streamers, youtubers y creadores de contenido que habían compartido proyectos o vínculo con Gaspi. En pocas horas, su nombre se convirtió en tendencia y comenzaron a multiplicarse mensajes de despedida, recuerdos de sus videos y fragmentos de entrevistas.

Gaspi se había convertido en una figura singular dentro del ecosistema digital argentino. Con una voz grave, una estética callejera y un humor irreverente, construyó un personaje reconocible a partir de entrevistas espontáneas, recorridas por la calle, situaciones absurdas y una forma de hablar que se volvió parte de su marca personal.

Su saludo “buenas” y su estilo provocador lo hicieron viral entre públicos jóvenes, al mismo tiempo que lo ubicaron en el centro de debates por los límites del humor, la exposición pública y el tipo de contenido que proponía. En YouTube superaba los 2,8 millones de suscriptores, y también tenía una fuerte presencia en otras plataformas.

En los últimos tiempos, Gaspi había atravesado una etapa de mayor exposición personal. Después de un período de ausencia digital, volvió con contenidos donde mostraba otra faceta, más vinculada a su vida fuera del personaje, sus vínculos, sus dificultades personales y su relación con la fama en internet.

Esa mezcla entre personaje extremo y vulnerabilidad real había ampliado su alcance más allá del público que lo seguía desde sus primeros videos. También le permitió acercarse a otros creadores de gran llegada internacional y participar de eventos ligados al streaming y al entretenimiento digital.

Su muerte golpea de lleno a una generación que consumió sus videos desde la adolescencia y que lo convirtió en uno de los nombres propios de la cultura de internet argentina. Gaspi representaba una forma de fama nacida lejos de los medios tradicionales, sostenida por clips virales, códigos compartidos y una comunidad digital que lo seguía de cerca.

La investigación del accidente continuará en Brasil, donde se deberán establecer las circunstancias de la colisión entre los helicópteros. Mientras tanto, en Argentina, la noticia dejó una fuerte conmoción entre sus seguidores y en el mundo de los creadores de contenido, que despiden a una figura tan polémica como influyente de las redes.