Mundial 2026: España eliminó a Uruguay y Cabo Verde hizo historia

La Roja ganó 1 a 0 y se quedó con el Grupo H, mientras que el seleccionado africano empató sin goles ante Arabia Saudita y avanzó a los dieciseisavos en su primera participación mundialista.

El Grupo H del Mundial 2026 tuvo un cierre cargado de tensión: España derrotó 1 a 0 a Uruguay y terminó como líder, mientras que Cabo Verde igualó 0 a 0 con Arabia Saudita y consiguió una clasificación histórica.

La Roja finalizó invicta y con siete puntos. Cabo Verde, debutante absoluto en una Copa del Mundo, fue segundo con tres unidades después de empatar sus tres encuentros. Uruguay y Arabia Saudita quedaron eliminados con dos puntos.

España golpeó antes del descanso

Uruguay llegó al partido obligado a ganar para avanzar y mostró una actitud agresiva durante los primeros minutos. El equipo de Marcelo Bielsa presionó la salida española y trató de incomodar a Lamine Yamal, aunque volvió a mostrar dificultades para transformar sus avances en situaciones claras.

España manejó la pelota durante más tiempo, pero tampoco encontró demasiados espacios frente a un rival intenso y dispuesto a disputar cada sector del campo.

El único gol llegó a los 42 minutos. Álex Baena recibió cerca de la medialuna y sacó un remate potente que parecía controlable, pero Fernando Muslera no consiguió retener la pelota y terminó viéndola ingresar lentamente en el arco.

Uruguay reclamó que Manuel Ugarte se encontraba tendido en el campo durante el inicio de la jugada, aunque el árbitro convalidó el tanto.

La Celeste intentó reaccionar durante el complemento, pero le faltó precisión en los últimos metros. Darwin Núñez quedó aislado entre los defensores españoles y las modificaciones realizadas por Bielsa no consiguieron cambiar el desarrollo.

España tuvo oportunidades para ampliar la diferencia mediante sus ataques por las bandas, aunque tampoco logró sentenciar el encuentro y debió defender la mínima ventaja hasta el final.

La frustración uruguaya quedó reflejada en tiempo agregado, cuando Agustín Canobbio fue expulsado por una fuerte infracción.

El resultado consumó una actuación decepcionante para Uruguay, que se despidió sin victorias después de empatar frente a Arabia Saudita y Cabo Verde. Fue, además, el segundo Mundial consecutivo en el que quedó eliminado durante la fase de grupos.

Cabo Verde escribió una página histórica

En Houston, Cabo Verde y Arabia Saudita disputaron un encuentro cerrado, condicionado por la necesidad de ambos de conseguir una victoria.

El seleccionado africano tuvo una mayor vocación ofensiva durante la primera parte y trató de generar peligro mediante la velocidad de Ryan Mendes y Dailon Livramento, aunque no logró concretar sus aproximaciones.

Arabia Saudita también dispuso de algunas oportunidades, pero volvió a evidenciar problemas para sostener la posesión y generar situaciones claras.

El partido mantuvo la incertidumbre hasta el final. Un gol clasificaba directamente a cualquiera de los dos, pero el empate comenzó a favorecer a Cabo Verde cuando se confirmó la ventaja de España sobre Uruguay.

El experimentado arquero Vozinha, una de las figuras del torneo, respondió nuevamente cuando fue exigido y consiguió su segundo arco invicto en tres presentaciones.

El pitazo final desató la celebración del seleccionado dirigido por Bubista, que avanzó invicto y sin ganar ningún partido: empató 0 a 0 con España, 2 a 2 ante Uruguay y 0 a 0 frente a Arabia Saudita.

Con una población cercana a los 500 mil habitantes, Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño que consigue clasificarse para una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Así terminó el Grupo H

1. España: 7 puntos, +5 de diferencia de gol

2. Cabo Verde: 3 puntos, 0

3. Uruguay: 2 puntos, -1

4. Arabia Saudita: 2 puntos, -4

España enfrentará al seleccionado que termine segundo en el Grupo J, el próximo jueves 2 de julio, desde las 16:00 de Argentina.

Cabo Verde tendrá un desafío histórico: se medirá con Argentina, campeona vigente y ganadora del Grupo J, el viernes 3, a partir de las 19:00, en Miami.