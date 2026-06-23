Sin quórum, se cayó la sesión para interpelar a Adorni y el debate pasó a comisión

La oposición reunió 117 diputados y quedó a 12 del número necesario para abrir el recinto. El oficialismo evitó la discusión con el apoyo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, a cambio de habilitar el tratamiento de los proyectos el próximo martes.

La sesión especial convocada para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cayó este martes en la Cámara de Diputados por falta de quórum.

La oposición logró reunir a 117 legisladores, pero necesitaba 129 para comenzar el debate. La ausencia del PRO, gran parte de la UCR y distintos bloques provinciales permitió que La Libertad Avanza evitara una votación que podía abrir el camino hacia una moción de censura contra el funcionario.

La convocatoria estaba prevista para las 14 y contemplaba seis proyectos relacionados con pedidos de informes, citaciones al jefe de Gabinete y una eventual censura por los cuestionamientos sobre su patrimonio y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El fracaso de la sesión no cierra el trámite parlamentario. Como parte de las negociaciones previas, el oficialismo aceptó convocar para el martes 30 de junio a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzarán a analizarse las iniciativas.

El acuerdo que evitó la sesión

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negoció con las autoridades del PRO, la UCR y otros espacios que suelen colaborar con el Gobierno para que no aportaran el quórum.

A cambio, La Libertad Avanza se comprometió a abrir el debate en comisión, una instancia que permite discutir los proyectos sin que la situación de Adorni llegue inmediatamente al recinto.

El PRO sostuvo que la convocatoria había perdido su finalidad porque su objetivo principal era obligar a las comisiones a tratar los expedientes. Bajo el título “Convocada la comisión, se termina el show”, el bloque afirmó que no acompañaría lo que definió como una operación política del kirchnerismo.

La decisión le permitió al Gobierno postergar una definición y ordenar su propia agenda legislativa. El oficialismo pretende llevar al recinto otros proyectos durante los próximos días, entre ellos un nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones y un acuerdo de pago con fondos que mantienen litigios contra la Argentina.

Sin embargo, todavía no fue convocada formalmente la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que también tendría intervención en el recorrido parlamentario de algunos de los expedientes.

División entre los aliados y los diputados cordobeses

Pese a la postura adoptada por las conducciones del PRO y la UCR, algunos dirigentes de esos espacios habían reclamado públicamente que Adorni brindara explicaciones. Esa diferencia fue utilizada por la oposición para cuestionar a quienes criticaron al funcionario, pero finalmente no ingresaron al recinto.

También hubo posiciones distintas dentro de los bloques provinciales. Permanecieron en sus bancas Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, legisladores socialistas, radicales críticos, representantes jujeños y la diputada de Coherencia Marcela Pagano, entre otros.

Entre los representantes cordobeses, dieron quórum Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez y Juan Brugge. En cambio, otros integrantes del espacio vinculado al gobernador Martín Llaryora, entre ellos Ignacio García Aresca, no participaron de la convocatoria.

Los diputados que responden a gobernadores de Salta, Misiones, San Juan, Tucumán, Neuquén, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Chubut, Chaco y Santa Fe tampoco acompañaron el inicio de la sesión.

Las críticas de la oposición

Aunque no alcanzó el número requerido, la oposición permaneció en el recinto y realizó expresiones en minoría para dejar asentadas sus posiciones.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a los espacios que habían expresado reparos sobre Adorni, pero no acompañaron la sesión. “¿Quién les cree a los que dicen una cosa y después hacen otra?”, planteó.

Desde el socialismo, Esteban Paulón anticipó que continuarán impulsando la interpelación y señaló que la discusión también podría avanzar en el Senado.

La oposición sostiene que el jefe de Gabinete debe explicar las diferencias y omisiones señaladas en torno a su declaración jurada, sus operaciones inmobiliarias y el origen de los fondos utilizados. Adorni rechazó las acusaciones y continúa respaldado por el presidente Javier Milei.

Qué establece la Constitución

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado para analizar una moción de censura con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las dos cámaras.

Para una eventual remoción se necesita, además, la mayoría absoluta de los integrantes tanto de Diputados como del Senado.

Por lo tanto, la sesión de este martes no implicaba por sí misma el desplazamiento de Adorni. El objetivo inmediato era acelerar el tratamiento de los proyectos y fijar el procedimiento para una posible interpelación.

También se suspendió su informe ante el Senado

En paralelo, se conoció que Adorni no concurrirá el 2 de julio al Senado para brindar el informe de gestión que había anunciado días atrás.

Las explicaciones sobre esa decisión fueron diferentes. Desde el entorno de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, indicaron que fue ella quien propuso suspender la presentación para evitar una exposición del funcionario ante la oposición.

Cerca de Adorni, en cambio, sostuvieron que los bloques no enviaron las preguntas dentro del plazo previsto y aseguraron que el jefe de Gabinete continúa a disposición del Congreso.

La suspensión generó cuestionamientos porque la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno.

El próximo movimiento confirmado será la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del martes 30 de junio. Hasta que ese debate se produzca y exista un dictamen, no hay una fecha fijada para interpelar a Adorni ni para votar una eventual moción de censura.