Vamos Argentina!: el Fan Fest vuelve al centro de Villa Carlos Paz con Kawen y un sorteo turístico

La propuesta volverá este sábado a la esquina de 9 de Julio y General Paz, con música, actividades para toda la familia, promociones comerciales y la actuación especial de Kawen. Además, la Cámara de Turismo lanzó un sorteo de diez paquetes dobles para vivir en la ciudad el partido de los dieciseisavos de final.

Villa Carlos Paz volverá a vivir este sábado una nueva edición del Fan Fest mundialista, en la previa del partido que disputarán las selecciones de Argentina y Jordania por la última fecha de la fase de grupos.

La convocatoria comenzará a las 20 horas en la esquina de 9 de Julio y General Paz, el mismo punto del centro que concentró las dos jornadas anteriores organizadas para acompañar los encuentros frente a Argelia y Austria.

La actividad será abierta y gratuita e incluirá DJ en vivo, maquillaje facial, sorteos, promociones y descuentos en los comercios, además de un espacio para el intercambio de figuritas del Mundial.

La programación tendrá como cierre una actuación especial de Kawen, mientras que la jornada contará con transmisión en vivo de Canal 2 CPTV y de las redes oficiales vinculadas con la organización.

Una propuesta que creció durante el Mundial

El Villa Carlos Paz Fan Fest fue impulsado por la Cámara de Turismo, con ela compañamiento de los comercios agrupados en el Paseo del Centro y el Municipio.

La iniciativa surgió como una propuesta turística, comercial y recreativa para las tres presentaciones de Argentina en la fase de grupos, con el objetivo de generar movimiento en el centro durante la temporada invernal y ofrecer un lugar de encuentro para vecinos y visitantes.

Las dos primeras ediciones, ante Argelia y Austria, se realizaron en la misma esquina céntrica y combinaron pantalla, música, animación, juegos, sorteos y acciones promocionales de los comercios y establecimientos gastronómicos.

El tercer encuentro completará la programación prevista para la fase inicial y buscará consolidar el Fan Fest como una alternativa para vivir el Mundial en el centro de Villa Carlos Paz.

Un sorteo para los dieciseisavos de final

En paralelo, la Cámara de Turismo lanzó un sorteo de diez paquetes para dos personas con el objetivo de atraer visitantes para el próximo viernes 3 de julio, cuando Argentina disputará su partido por los dieciseisavos de final.

Cada premio contempla el traslado hasta Villa Carlos Paz, coordinado con la empresa Grupo Flecha Bus, y alojamiento con desayuno durante el viernes 3 y el sábado 4 de julio.

El servicio de transporte estará sujeto a que los ganadores residan en una localidad incluida dentro de la cobertura de la empresa.

“Queremos que Carlos Paz siga siendo el epicentro de la emoción del Mundial. Este Fan Fest es una oportunidad perfecta para demostrar la hospitalidad de nuestra ciudad y la calidad de nuestros servicios turísticos”, expresó el presidente de la Cámara de Turismo, Christian Metrebián.

Para participar será necesario seguir en Instagram las cuentas oficiales de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y de Flecha Bus, y etiquetar a una persona en los comentarios de la publicación correspondiente.

El sorteo se realizará el miércoles 1 de julio y los ganadores serán anunciados a través de las plataformas digitales de la institución, para coordinar posteriormente los traslados y el alojamiento.

Con la convocatoria de este sábado y la promoción para la siguiente instancia, los organizadores buscan prolongar la experiencia más allá de la fase de grupos y sostener el movimiento turístico, gastronómico y comercial que genera el Mundial en el centro de la ciudad.