Participación y pertenencia: Valle Hermoso abrió el concurso para elegir la bandera representativa de la localidad

El programa Nuestra Bandera fue presentado ante vecinos e instituciones. Las propuestas podrán entregarse del 29 de junio al 27 de julio y la elección del diseño representativo está prevista para el 28 de julio.

La Municipalidad de Valle Hermoso puso en marcha el proceso participativo para crear una bandera que represente la identidad, la historia, la cultura y los valores de la localidad.

El lanzamiento y la primera capacitación se realizaron este miércoles en el SUM del IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”, con la participación de vecinos, instituciones y representantes de distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Nuestra Bandera, impulsado por la Vicegobernación de la Provincia de Córdoba, y contó con la presencia del intendente Daniel Spadoni y de la directora general de Vinculación de la Legislatura, Silvina González.

“Es una fecha histórica para nuestra comunidad de Valle Hermoso”, expresó Spadoni, quien sostuvo que la futura bandera deberá reflejar “el sentido de participación y de pertenencia” y surgir del trabajo conjunto con instituciones, fuerzas vivas y vecinos.

El intendente también agradeció a la vicegobernadora Myriam Prunotto y a su equipo por acercar el programa y acompañar el proceso local.

Por su parte, González explicó que durante el encuentro comenzó la capacitación destinada a escuelas e instituciones y adelantó que la elección de la bandera que representará a Valle Hermoso se realizará el 28 de julio.

Cómo participar

Las propuestas podrán depositarse desde el 29 de junio hasta el 27 de julio en las urnas que estarán disponibles en las instituciones educativas de la localidad, en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Padre Walter Consalvi 234, y en la sede de la Municipalidad de Valle Hermoso, en Sabattini 315.

El diseño deberá ser original, inédito y representativo, y presentarse en una hoja blanca A4 horizontal. Tendrá que ser elaborado como bosquejo a mano, mediante lápices, acuarelas, óleos, acrílicos u otros materiales de dibujo artístico. No estará permitida la técnica de collage.

La propuesta deberá ser gráficamente sencilla, clara y distintiva. Las figuras tendrán que ubicarse en el centro y no podrán utilizarse letras, leyendas ni cifras.

Tampoco podrán incluirse emblemas, logotipos, escudos, insignias o simbologías vinculadas a cuestiones políticas, religiosas o discriminatorias. El diseño podrá contener un máximo de cuatro colores, claramente distinguibles y contrastantes entre sí.

Presentación en dos sobres

Cada participante deberá entregar su propuesta mediante dos sobres blancos tamaño carta, perfectamente cerrados y sin revelar datos personales en el exterior.

En el Sobre N° 1 deberá indicarse externamente únicamente el seudónimo del autor y la inscripción “Sobre N° 1”. En su interior se colocará una hoja A4 con nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y seudónimo.

Ese sobre solamente será abierto si la propuesta resulta elegida.

En el exterior del Sobre N° 2 también deberá figurar únicamente el seudónimo y la inscripción “Sobre N° 2”. En su interior se incluirá el diseño de la bandera en hoja blanca A4, con el seudónimo escrito en el reverso, y otra hoja con la fundamentación del proyecto, el significado de sus formas, elementos y colores.

La inclusión de datos personales en el exterior de cualquiera de los sobres será motivo de descalificación.

Criterios de evaluación

El jurado tendrá en cuenta la creatividad, la originalidad y el valor estético de cada propuesta, además de su mensaje, significado, simplicidad y representatividad.

Desde el municipio destacaron que el objetivo es construir colectivamente un símbolo que exprese la identidad de Valle Hermoso y pueda ser reconocido como patrimonio de toda la comunidad.