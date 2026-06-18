Llaryora presentó el programa “Estamos Juntos”, para fortalecer la prevención comunitaria y la denuncia del narcomenudeo

La estrategia promueve activamente el uso seguro, confidencial y totalmente anónimo de la Denuncia por Narcomenudeo al 0800-888-8080. El programa busca consolidar redes vecinales y capacitar de manera continua a referentes territoriales para evitar el crecimiento del narcomenudeo en los territorios.

El gobernador Martín Llaryora presentó este miércoles el programa “Estamos Juntos”, una iniciativa pensada para abordar de manera integral la problemática del narcomenudeo en los barrios de las distintas localidades de Córdoba.

El programa es impulsado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, a través de la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico.

El proyecto parte de la convicción de que la lucha contra este delito no se agota en la persecución penal, sino que exige una respuesta articulada entre el Estado, las instituciones locales y los propios vecinos.

Durante la presentación, el gobernador explicó que Córdoba se animó a tomar muchas medidas para combatir la inseguridad y que eso fue un diferencial del Gobierno provincial.

El mandatario sostuvo que la seguridad tiene muchas causas, pero principalmente es hija de la exclusión social. “Aquellas sociedades que tienen más pobreza, más exclusión, generan un círculo que genera más violencia y más inseguridad”.

“Hoy vengo a acompañar y apoyar el programa ‘Estamos Juntos’, porque siempre hay que seguir reforzando la vinculación de la sociedad. Cada uno desde su lugar tiene que duplicar su esfuerzo para ir mejorando diariamente las condiciones en materia de seguridad”, expresó.

En ese sentido, destacó la participación del entramado social y de los vecinos, el club, la iglesia y las distintas religiones.

A través de un enfoque territorial y participativo, “Estamos Juntos” busca robustecer la presencia del Estado y dotar a las comunidades de herramientas autónomas para constituir factores de protección frente al avance del narcomenudeo.

Por su parte, el ministro López resaltó el crecimiento en seguridad que ha atravesado la Provincia. En este sentido, señaló el aumento del 60% en el personal de agentes de la FPA, lo cual permitió reforzar tareas de prevención e investigación.

De esta manera, sostuvo que en 2026 se lograron secuestrar más de 150.000 dosis de cocaína que no llegaron a manos de jóvenes o consumidores.

Por otra parte, destacó el trabajo en más de 900 allanamientos, la incautación de más de 100 vehículos y el cierre de 350 puntos de venta.

Además, resaltó la desarticulación de 15 asociaciones criminales en todo el territorio provincial.

En este contexto, López expresó: “Esto no es solo recuperar y sostener el orden dentro de Córdoba, sino, fundamentalmente, evitar que sigan cometiendo delitos”.

Además, la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, remarcó las características más importantes del programa y detalló: “Es un programa de prevención para impedir la instalación de bandas de narcomenudeo en todo el territorio provincial, va a acercar protocolos de denuncia segura y llega a todo el territorio provincial”.

Por último, el gobernador manifestó que “cuando el narcotráfico se adueña de determinadas estructuras o determinados lugares, lo mejor es dar una batalla como la que lleva adelante la Provincia”.

Participaron además el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; y la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo.

También formaron parte del lanzamiento instituciones religiosas y el presidente de la colectividad Armenia Córdoba, Nígra Viola.

Acompañaron legisladores, representantes del Ministerio Público de la Defensa, jueces de ejecución penal, miembros del Tribunal de Conducta de las fuerzas de seguridad, integrantes de la FPA y del Servicio Penitenciario, y miembros del COMIPAZ.

Denuncia segura, anónima y gratuita

Uno de los pilares fundamentales del lanzamiento es la difusión masiva de la línea telefónica 0800-888-8080, un canal oficial, totalmente anónimo y gratuito, que permite a la ciudadanía comprometerse activamente en la seguridad de sus comunidades sin correr riesgos personales.

Asimismo, se recordó que se encuentran plenamente habilitados los buzones anónimos en el interior provincial y las unidades judiciales o fiscalías para recepcionar denuncias presenciales.

Ejes estratégicos y un Kit de Herramientas Vecinales

“Estamos Juntos” organiza su despliegue territorial en torno a un Kit de Herramientas para la Prevención del Narcomenudeo, diseñado para que los municipios y las organizaciones sociales puedan apropiárselo y aplicarlo de forma autónoma.

El plan se estructura en distintas líneas de acción clave.

Diagnóstico y mapeo comunitario: para identificar riesgos, recursos y actores clave en cada territorio de manera participativa.

Prevención temprana: orientada a intervenir oportunamente ante las primeras señales de vulnerabilidad o consumo problemático en jóvenes y familias.

Promoción de red de cuidados: a través de la coordinación de esfuerzos y formalización de acuerdos con municipios, escuelas, fiscalías de lucha contra el narcotráfico y entidades de la sociedad civil.

Monitoreo y evaluación: para medir el impacto y retroalimentar de forma constante las prácticas comunitarias del programa.

Acciones concretas en territorio

El programa contempla una agenda metodológica que abarca seis categorías de actividades específicas adaptadas a la realidad de cada localidad.

Capacitación y formación: incluye el taller “Prevenimos participando” en centros vecinales, capacitación a docentes, formación de referentes multiplicadores —clubes, iglesias y centros de jubilados— y talleres prácticos de “Denuncia segura”.

Conversatorios y espacios de diálogo: instancias horizontales como el conversatorio “Habitando nuestro barrio”, mesas de gestión territorial mensuales y diálogos abiertos en espacios de culto.

Actividades culturales y deportivas: eventos masivos como el “Festival cultural barrial Estamos Juntos” y la presencia de stands institucionales en torneos deportivos.

Trabajo con escuelas y jóvenes: talleres de análisis crítico y toma de decisiones, charlas escolares con formato de debate y capacitación sobre prevención digital en redes sociales.

Articulación institucional: desarrollo de guías de derivación interinstitucional ante consumos problemáticos y un trabajo articulado junto a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para optimizar y dinamizar los procedimientos de denuncia.

Para mayor información y contacto institucional: Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba. Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico. Canal de Denuncia por Narcomenudeo: 0800-888-8080.