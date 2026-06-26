Avilés se mostró con Bornoroni y alimentó las versiones sobre un eventual salto a La Libertad Avanza

El intendente de Villa Carlos Paz participó de una reunión convocada por el principal armador libertario de Córdoba, junto a autoridades del Banco Nación y unos 50 mandatarios locales. No existe un pase confirmado, pero la foto se suma a las señales políticas y comunicacionales que viene dando con la mirada puesta en 2027.

La presencia del intendente Esteban Avilés en una reunión encabezada por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, volvió a alimentar las especulaciones sobre un eventual acercamiento del mandatario de Villa Carlos Paz al espacio libertario.

El encuentro se realizó este jueves en el Hotel Quorum, en la ciudad de Córdoba, y reunió a alrededor de 50 intendentes y jefes comunales con las principales autoridades del Banco Nación.

La actividad fue presentada como una jornada de trabajo destinada a informar a los gobiernos locales sobre herramientas financieras para infraestructura, compra de equipamiento y modernización de servicios.

Participaron el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; su vicepresidente, Alejandro Henke; integrantes del directorio y autoridades gerenciales de la entidad.

Durante la reunión se expusieron líneas de crédito de hasta 300 millones de pesos por municipio, una propuesta especialmente atractiva para administraciones que enfrentan restricciones presupuestarias y necesitan sostener inversiones sin contar con transferencias directas para obra pública.

Sin embargo, el significado político de la convocatoria excedió la agenda financiera. Bornoroni apareció como el articulador entre el Gobierno nacional, el banco y los mandatarios del interior, en una nueva demostración de su intención de construir una estructura territorial libertaria en Córdoba.

Una presencia que llamó la atención

Entre los asistentes hubo intendentes pertenecientes a distintos espacios políticos. Aun así, la participación de Avilés fue una de las que despertó mayor atención.

No se trató de un anuncio partidario ni existe, hasta el momento, una confirmación sobre su incorporación a La Libertad Avanza. El intendente tampoco realizó públicamente una definición en ese sentido.

Su presencia podría encuadrarse dentro de las gestiones habituales de cualquier municipio interesado en acceder a fuentes de financiamiento. Pero, en política, las fotografías no suelen analizarse de manera aislada, especialmente cuando se producen dentro de un proceso de reordenamiento con vistas a 2027.

Avilés apareció por primera vez en una convocatoria de estas características junto al hombre que conduce el armado de los hermanos Milei en Córdoba y que busca consolidarse como una figura central de la oposición provincial.

El encuentro le permitió, además, compartir espacio con intendentes ya vinculados al esquema libertario y con dirigentes de otras fuerzas que mantienen conversaciones o canales abiertos con ese sector.

Una secuencia de señales

La imagen se incorpora a una serie de gestos que el Gobierno municipal de Villa Carlos Paz viene mostrando desde hace varios meses.

A comienzos de año, la administración local estrenó una identidad visual con similitudes evidentes respecto de la comunicación utilizada por el Gobierno nacional. El nuevo diseño apareció en un mensaje de Avilés sobre la crisis hídrica y luego acompañó distintas campañas institucionales.

En aquel pronunciamiento, el intendente atribuyó responsabilidades al “kirchnerismo” local y regional y utilizó una construcción discursiva cercana a la instalada por La Libertad Avanza, pese a que ese espacio nunca tuvo una gravitación electoral decisiva en Villa Carlos Paz.

A ello se suma la incorporación frecuente del término “casta” para referirse a dirigentes y sectores críticos, otra expresión directamente asociada al vocabulario político del presidente Javier Milei.

Por separado, cada gesto admite explicaciones diferentes. Observados en conjunto, construyen una línea de posicionamiento que intenta aproximar a Avilés al espacio político que mostró un fuerte crecimiento electoral tanto en Córdoba como en Villa Carlos Paz.

Un dirigente sin anclaje permanente

La trayectoria política del intendente también contribuye a las interpretaciones.

De origen radical, Avilés construyó a lo largo de los años relaciones con sectores muy diferentes. Mantuvo vínculos con dirigentes del kirchnerismo, se acercó al PRO, tuvo acuerdos con el Frente Cívico y terminó incorporándose al esquema del peronismo provincial conducido por Juan Schiaretti.

Fue elegido legislador provincial y luego presidió la Agencia Córdoba Turismo entre 2019 y 2023, antes de regresar a Villa Carlos Paz para competir nuevamente por la Intendencia.

Esa capacidad para moverse entre espacios distintos, sin quedar atado definitivamente a ninguno, se convirtió en una de sus principales características políticas. Fuera de las etapas electorales, suele reivindicar una identidad vecinalista y conservar abiertos varios canales de negociación.

Su relación institucional con el gobernador Martín Llaryora continúa, pero el peronismo cordobés no parece ofrecerle por ahora un lugar central en su proyección futura.

La Libertad Avanza, en cambio, aparece como una estructura en expansión que necesita dirigentes, presencia territorial y candidatos competitivos para disputar municipios y la Provincia en 2027.

La mirada puesta en 2027

Avilés está habilitado para buscar otro mandato como intendente, aunque dentro de la política local y provincial persiste la idea de que sus aspiraciones podrían superar nuevamente los límites de Villa Carlos Paz.

Por eso, su aparición en la convocatoria de Bornoroni adquiere una dimensión particular. No confirma una negociación ni permite asegurar que exista un acuerdo, pero muestra al intendente dentro de una fotografía política en la que hasta ahora no había aparecido de manera tan explícita.

También resta conocer qué recepción tendría su eventual incorporación dentro del mundo libertario. El historial de alianzas y cambios de posición de Avilés puede ser interpretado como experiencia y capacidad territorial, pero también generar resistencias en un espacio que construyó buena parte de su identidad cuestionando a la dirigencia tradicional.

Por el momento, el intendente mantiene abiertos sus vínculos y evita definiciones formales. Pero la reunión con Bornoroni suma un dato concreto a las señales previas y vuelve a instalar la misma pregunta: si Avilés solo busca herramientas para su gestión municipal o si ya empezó a negociar un lugar dentro del nuevo armado opositor cordobés.

Con 2027 cada vez más cerca, la respuesta probablemente no tarde demasiado en empezar a revelarse.