Secuestraron marihuana durante un control en Villa Carlos Paz

El procedimiento se realizó sobre avenida Illia, donde efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro controlaron una camioneta con tres ocupantes. La FPA confirmó que la sustancia hallada era cannabis.

Este viernes, pasadas las 19:10, personal del Escuadrón Motorizado Enduro secuestró 36,5 gramos de flores de marihuana durante un control preventivo realizado en la intersección de calle Atlántica y avenida Illia, en Villa Carlos Paz.

Según se informó, los efectivos realizaban un recorrido por el sector cuando procedieron a controlar una camioneta Toyota Hilux de color bordó, en cuyo interior se encontraban tres hombres de 25, 35 y 38 años.

Durante el procedimiento, los policías solicitaron a los ocupantes que descendieran del vehículo. En el marco del control, hallaron dentro de una riñonera un frasco de vidrio que contenía aparentes flores de cannabis.

Al inspeccionar la camioneta, encontraron debajo del asiento del acompañante otro frasco de características similares, por lo que solicitaron la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Personal de la FPA realizó el test orientativo Fast Blue, que arrojó resultado positivo para cannabis. Finalmente, se secuestraron 36,5 gramos de flores de marihuana, dos frascos de vidrio y dos cigarrillos parcialmente combustionados.

En el procedimiento tomó intervención la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.