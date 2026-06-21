Día del Padre: las ventas cayeron por cuarto año consecutivo y el consumo se concentró en las opciones más económicas

El relevamiento de CAME registró una baja interanual del 0,3% a precios constantes. Más del 80% de los comercios aplicó promociones especiales, mientras que el ticket promedio fue de $78.986. Librerías e indumentaria mostraron los mejores resultados.

Las ventas minoristas por el Día del Padre cayeron un 0,3% interanual a precios constantes, en una fecha comercial marcada por la cautela de los consumidores, la búsqueda de ofertas y el uso extendido de promociones y facilidades de pago.

Según el relevamiento nacional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más del 80% de los comercios aplicó beneficios especiales para intentar estimular el movimiento, principalmente mediante financiación con tarjetas de crédito, descuentos por pagos al contado, reintegros bancarios y rebajas en productos seleccionados.

Pese a esas herramientas, el resultado general volvió a quedar en terreno negativo. De esta manera, las ventas asociadas al Día del Padre acumularon su tercer año consecutivo de caída.

La baja del 0,3% registrada en 2026 se suma a las contracciones del 1,7% en 2025, del 10,2% en 2024, y del 1,2% en 2023 confirmando una prolongada debilidad del consumo en una de las fechas tradicionalmente importantes para el comercio minorista.

Compras medidas y de último momento

El ticket promedio se ubicó en $78.986, con operaciones concentradas principalmente en los artículos de menor precio y en productos alcanzados por promociones.

Para CAME, ese comportamiento muestra que los consumidores priorizaron el cuidado del presupuesto familiar y evitaron comprometerse con compras de mayor valor.

La percepción de los comerciantes también reflejó un resultado moderado. El 38,1% consideró que la celebración tuvo un impacto limitado sobre las ventas, mientras que el 36,5% sostuvo que aportó algo de movimiento, aunque sin modificar el panorama general.

Solo el 7,4% evaluó que la fecha fue determinante para mejorar la actividad, mientras que el 18% afirmó que no generó ningún estímulo en su facturación.

El movimiento se concentró especialmente durante el viernes por la tarde y el sábado, lo que confirmó otra tendencia habitual en el actual contexto económico: decisiones postergadas hasta último momento y compras condicionadas por la aparición de descuentos concretos.

Cuatro rubros lograron crecer

De las seis categorías analizadas por CAME, cuatro terminaron con resultados positivos.

Los mejores desempeños correspondieron a Librerías e Indumentaria, ambos con una mejora interanual del 2,1%.

También crecieron Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con un avance del 0,8%, y Calzado y marroquinería, con una suba del 0,4%.

En cambio, la caída más pronunciada se registró en Equipos periféricos, accesorios y celulares, con una retracción del 6,1%. Cosméticos y perfumería descendió un 3,8%.

Más movimiento, pero poca rentabilidad

En calzado y marroquinería, los comerciantes recurrieron a cuotas, descuentos en efectivo, promociones bancarias, rebajas por cantidad y beneficios como envíos gratuitos.

Aunque algunos negocios vendieron más unidades que el año pasado, el informe advierte que ese movimiento no siempre se tradujo en rentabilidad. Una de las descripciones repetidas por los comerciantes fue la existencia de “mucho movimiento, pero pocas compras”, junto con márgenes de utilidad muy reducidos.

En indumentaria, las promociones llegaron en algunos casos hasta el 70% en productos de outlet. Las ventas aportaron liquidez y lograron igualar el volumen de unidades del año anterior, pero nuevamente a costa de resignar márgenes.

Las remeras, riñoneras y gorras premium estuvieron entre los artículos más elegidos dentro de ese sector.

En librerías, el público mostró mayor interés por los descuentos directos que por la financiación. Los productos más buscados fueron libros vinculados con negocios, finanzas, economía e historia.

El impacto de las plataformas digitales

El rubro cosmética y perfumería mostró una fuerte diferencia entre los locales físicos y los canales virtuales.

Según los testimonios recogidos por CAME, muchos clientes utilizaron los comercios presenciales para conocer o probar los productos, pero luego concretaron la compra a través de plataformas digitales atraídos por menores precios.

Los comerciantes también advirtieron sobre la creciente competencia de productos de origen chino comercializados mediante plataformas internacionales.

En el sector tecnológico, el consumo se concentró en artículos económicos, principalmente auriculares Bluetooth y otros accesorios. Algunos comercios lograron agotar productos puntuales mediante descuentos agresivos, pero la mayoría no consiguió revertir el balance mensual.

El informe fue elaborado a partir de un monitoreo realizado entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio, sobre 189 establecimientos comerciales de distintos puntos del país.

El resultado deja una señal conocida para el comercio minorista: las fechas especiales todavía generan movimiento y permiten mejorar la circulación de mercadería, pero las promociones, el crédito y las rebajas ya no garantizan por sí solos un crecimiento de las ventas ni una mejora en la rentabilidad.