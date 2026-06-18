Capilla del Monte se prepara para un finde recargado con eventos y muy buena ocupación hotelera

Enduro, Encuentro Multimarcas, yoga, música y el estreno de Toy Story 5 en el Cine Muiño integran la agenda que la ciudad serrana ofrece a vecinos y visitantes este fin de semana.

La variada agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas que Capilla del Monte ofrecerá durante el próximo fin de semana ya impacta de manera positiva en el movimiento turístico local. Según estimaciones del sector, los niveles de reservas alcanzan actualmente alrededor del 75%, con expectativas de seguir creciendo en los próximos días.

Con propuestas para todas las edades y gustos, la localidad se prepara para recibir a visitantes de distintos puntos de la provincia y el país, consolidándose una vez más como uno de los destinos más elegidos de la región.

Entre los eventos destacados se encuentra una nueva edición del Encuentro Multimarcas a beneficio de la Fundación UPIS 2026, que se desarrollará en el Paseo El Zapato. La jornada reunirá a fanáticos de los autos y las motos, contará con exhibiciones de karting y tendrá la participación especial de Lucas Tomasi, reconocido como el primer piloto de karting con síndrome de Down del mundo. La iniciativa busca promover la inclusión y recaudar fondos para la institución.

Enduro Classic

El deporte motor tendrá además un papel protagónico con el regreso del Enduro Classic Series, competencia que convocará a pilotos de diferentes provincias en los circuitos del Dique El Cajón. La largada simbólica se realizará el sábado a las 17:00 en la Calle Techada, mientras que la carrera oficial comenzará el domingo a las 9:45 desde el Parador Punto Faro.

La agenda cultural incluirá la sexta edición del Encuentro Nacional de Yoga, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de junio con diversas actividades al aire libre. Asimismo, el domingo a las 17:00 se presentará la Orquesta Cristal 432 en la Sala Poeta Lugones.

Toy Story 5 en el Muiño

Por su parte, el Cine Teatro Enrique Muiño ofrecerá durante todo el fin de semana el esperado estreno de “Toy Story 5”, con funciones diarias a las 17:00 y a las 19:30.

Con una ocupación turística que ya se acerca al 75% y una agenda que combina deporte, cultura, entretenimiento y solidaridad, Capilla del Monte se prepara para vivir uno de los fines de semana más convocantes de la temporada, generando expectativas positivas para los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

Para más información, consultar la página: www.turismocapilla.gob.ar