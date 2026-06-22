La Comunidad Regional Punilla presentó un plan para recuperar y fortalecer el desarrollo turístico

La iniciativa fue elaborada por un equipo técnico de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba. La Comunidad Regional anunció que designará un gerente para llevar el programa a cada localidad y articular acciones con municipios, comunas y el sector privado.

La Comunidad Regional Punilla presentó en La Cumbre su Plan de Desarrollo Turístico, una herramienta destinada a integrar las políticas del sector, mejorar la calidad de los servicios y proyectar acciones conjuntas para las localidades del departamento.

El encuentro reunió a representantes de la actividad turística regional, autoridades provinciales, intendentes y presidentes comunales, con el objetivo de exponer los principales lineamientos de una propuesta pensada para avanzar hacia un ecosistema turístico integrado, inteligente y sostenible.

El presidente de la Comunidad Regional Punilla, Fabián Flores, sostuvo que el departamento necesitaba contar con una planificación de estas características y anticipó que el organismo buscará garantizar su aplicación concreta.

“Presentamos el Plan de Desarrollo Turístico de nuestro departamento, que es una herramienta que nos estaba faltando”, afirmó.

Flores explicó que el programa elaborado por la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba será potenciado desde la Comunidad Regional mediante la incorporación de un gerente encargado de coordinar su ejecución.

“Estaremos recorriendo todas las localidades, reuniéndonos con los intendentes, los secretarios de Turismo y la actividad privada para transitar este largo camino que es volver a levantar el turismo en nuestro departamento”, señaló.

Acciones concretas y planificación a largo plazo

La iniciativa fue desarrollada por un equipo técnico integrado por Sebastián Hissa, como coordinador operativo; Juan Pablo Mesa, coordinador del equipo de la Facultad de Turismo y Ambiente; y Gustavo de Figueredo, docente de Política Turística de la casa de estudios provincial.

Hissa explicó que la convocatoria de la Comunidad Regional permitió comenzar a pensar una estrategia común para todo Punilla, con herramientas que superen los diagnósticos generales y se traduzcan en acciones aplicables.

“La Comunidad Regional Punilla nos convocó a la Facultad de Turismo y Ambiente para pensar un plan. Nosotros venimos trabajando desde hace algunos años en planes operativos para diseñar acciones concretas que permitan mejorar las condiciones de los servicios hoteleros, gastronómicos y de la gestión”, indicó.

Según detalló, el proceso involucra tanto al sector público como al privado y propone organizar proyectos con distintos horizontes temporales.

La intención es que quienes intervienen en la gestión turística puedan trabajar sobre iniciativas de corto, mediano y largo plazo, articulando las necesidades particulares de cada destino con una estrategia departamental.

Una mirada regional

El plan parte de la necesidad de superar las acciones aisladas de cada municipio o comuna y construir una agenda compartida entre localidades que cuentan con identidades y ofertas diferentes, pero forman parte de una misma región turística.

La propuesta busca mejorar los servicios hoteleros y gastronómicos, fortalecer las capacidades de gestión, favorecer el trabajo conjunto con los prestadores privados y generar proyectos sostenidos más allá de las temporadas puntuales.

La designación de un gerente para coordinar el programa aparece como una de las definiciones operativas más importantes, ya que tendrá la tarea de recorrer las localidades y articular con intendentes, jefes comunales, responsables de Turismo y actores privados.

Del encuentro participaron el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio; el presidente de la Comunidad Regional Punilla, Fabián Flores; la vicepresidenta del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), Mariana Caserio; y el secretario de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, Fabricio Díaz.

También estuvieron presentes el intendente de San Esteban, Juan Guevara; la intendenta de Los Cocos, Celeste Furmston; y el presidente comunal de Casa Grande, Miguel Moreno, además de referentes vinculados a la actividad turística.

La presentación en La Cumbre abre ahora una etapa decisiva: trasladar el plan al territorio y convertir sus lineamientos en políticas concretas. El desafío será sostener la coordinación entre las localidades, incorporar activamente al sector privado y construir una estrategia capaz de recuperar competitividad, diversificar experiencias y fortalecer al turismo como motor económico de Punilla.



Fotos: Jorge Gainza