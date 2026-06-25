La Cumbre desarrolla actividades por la Semana Provincial de Prevención del Consumo de Drogas

La campaña comenzó el 22 de junio y continuará hasta el domingo 28, con acciones de difusión y concientización en instituciones y medios locales, mientras el edificio del CIC permanece iluminado de azul.

La Municipalidad de La Cumbre participa de la Semana Provincial de Prevención del Consumo de Drogas, que comenzó el 22 de junio y se extenderá hasta el próximo domingo 28.

En el marco de la campaña, el edificio del Centro Integrador Comunitario (CIC) permanece iluminado de azul durante toda la semana.

Además, se llevan adelante tareas de difusión y concientización en instituciones y medios de comunicación de la localidad, como parte de una iniciativa que se desarrolla simultáneamente en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

Las actividades buscan sensibilizar sobre el consumo de sustancias y sus riesgos, promover hábitos saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida y reforzar factores de protección como el cuidado, el diálogo y la escucha.

La propuesta también apunta a dar a conocer los espacios de acompañamiento y asistencia disponibles para quienes necesiten orientación o ayuda.

Desde el municipio convocaron a la comunidad a sumarse a las acciones que continuarán desarrollándose durante los próximos días y a acompañar el trabajo de prevención.