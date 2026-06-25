Emilio Iosa pidió la Banca del Ciudadano para presentar el proyecto “Campeatones”

La iniciativa propone intervenir sendas peatonales con los colores argentinos y homenajear a campeones mundiales de distintas disciplinas. En Villa Carlos Paz, el proyecto prevé reconocer especialmente a Santos “Falucho” Laciar.

El dirigente político Emilio Iosa solicitó formalmente hacer uso de la Banca del Ciudadano en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz para presentar el proyecto “Campeatones”, una iniciativa que busca combinar seguridad vial, identidad nacional y reconocimiento a deportistas argentinos campeones del mundo.

La propuesta plantea intervenir sendas peatonales de la ciudad con los colores celeste y blanco y vincular cada una de ellas con figuras que alcanzaron títulos mundiales en distintas disciplinas.

El objetivo es transformar los cruces en espacios urbanos con identidad propia, capaces de llamar la atención sobre la prioridad del peatón y, al mismo tiempo, poner en valor historias asociadas al esfuerzo, la perseverancia y la cultura del trabajo.

“Campeatones es mucho más que una intervención urbana. Es una forma de recordar que el peatón debe ser protagonista en nuestras ciudades y que los valores que llevaron a tantos argentinos a ser campeones del mundo también pueden inspirarnos a construir una convivencia mejor”, expresó Iosa.

Un homenaje a Falucho Laciar

En el caso de Villa Carlos Paz, uno de los nombres centrales de la propuesta es el del excampeón mundial de boxeo Santos “Falucho” Laciar.

“En nuestra ciudad está Santos Falucho Laciar, campeón del mundo de boxeo, y queremos homenajearlo. Hay otros pueblos y ciudades de Argentina que también son la cuna de grandes figuras”, señaló el impulsor del proyecto.

La iniciativa contempla la posibilidad de dedicar sendas a campeones mundiales argentinos vinculados con disciplinas como fútbol, automovilismo, boxeo, hockey, pádel, rugby y básquet, entre otras.

De ese modo, cada localidad podría adaptar la propuesta a su propia historia deportiva y reconocer a figuras nacidas, formadas o estrechamente vinculadas con su comunidad.

Seguridad vial y espacio público

Desde el espacio político Otra Cosa, que impulsa la iniciativa, señalaron que la intervención busca convertir las sendas peatonales en una herramienta de educación vial, sin perder su función principal dentro del ordenamiento del tránsito.

La propuesta apunta a generar mayor visibilidad en los cruces, reforzar el respeto hacia quienes caminan y abrir nuevas formas de utilización del espacio público mediante el arte urbano y la memoria deportiva.

Iosa sostuvo además que las intervenciones podrían convertirse en puntos de interés para vecinos y turistas, favorecer la difusión en redes sociales y sumar un atractivo vinculado con la identidad argentina.

Según informó el dirigente, representantes de otras localidades cordobesas ya manifestaron interés en analizar experiencias similares para sus campañas de concientización vial y recuperación del espacio público.

La presentación ante la Banca del Ciudadano buscará abrir el debate dentro del Concejo de Representantes y avanzar en una propuesta que, según sus impulsores, podría ser replicada en otras ciudades del país.

Con el proyecto, Iosa pretende que Villa Carlos Paz sea pionera en una intervención urbana que reúna educación vial, cultura, deporte y participación ciudadana, haciendo de las sendas peatonales un espacio de reconocimiento y concientización.