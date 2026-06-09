San Antonio: la Escuela Municipal de Artes Ramón Columba presenta su primera muestra

La propuesta se titula “Rito Inicial” y reunirá producciones de alumnas y alumnos de las áreas de Artes Escénicas y Artes del Movimiento. Será este sábado 13 de junio, a las 19, en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico de San Antonio de Arredondo.

La Escuela Municipal de Artes “Ramón Columba” de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo presentará su primera muestra de alumnas y alumnos, una propuesta artística titulada “Rito Inicial”.

La actividad se realizará este sábado 13 de junio, a las 19, en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico, ubicado en avenida Cura Brochero 2305, junto al edificio municipal. La convocatoria está destinada a público joven y adulto, con contribución voluntaria.

La muestra contará con la participación de las áreas de Artes Escénicas y Artes del Movimiento, y será una oportunidad para compartir con vecinos de San Antonio de Arredondo y de Punilla las primeras creaciones y producciones surgidas en la Escuela.

Desde la institución destacaron que las danzas y el teatro se fusionan en esta propuesta para dar forma a “Rito Inicial”, concebida como un impulso comunitario y artístico que busca mostrar parte de lo que se vivencia cotidianamente en el espacio formativo.

La Escuela Municipal de Artes Ramón Columba funciona en el CIC de San Antonio de Arredondo y ofrece una variedad de talleres para infancias, jóvenes y adultos. Las inscripciones continúan abiertas y las personas interesadas pueden comunicarse a través del Instagram @escuelaramoncolumba.

Un primer recorrido escénico

“Rito Inicial” propone un recorrido que parte del trabajo vocal, el gesto y la expresividad de distintas danzas circulares y populares, hasta llegar a la exploración de la fuerza expresiva de la teatralidad.

El hilo conductor de la muestra será el amor, el respeto y la inclusión de alumnos diversos, en una experiencia que tendrá además un valor especial: para algunos participantes será su primera presentación escénica.

Las docentes a cargo de la muestra serán Claudia Salguero, Mónica Sartori, Mónica Avaca e Irene Dratman.

El equipo de coordinación de la Escuela está integrado por Claudia Salguero en Artes del Movimiento; Mónica Sartori y Mónica Avaca en Artes Escénicas; Sebastián Nocetto y Mariela Pagani en Artes Musicales; y Miguel Peirotti en Artes Visuales y dirección artística.

Con esta primera muestra, la Escuela Municipal de Artes busca abrir un nuevo espacio de encuentro entre la formación artística, la comunidad y la identidad cultural de San Antonio de Arredondo.