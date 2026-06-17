Five O’clock: La Cumbre prepara tres jornadas dedicadas al té, la gastronomía y sus casas tradicionales

El encuentro dedicado al mundo del té se realizará del 10 al 12 de julio en la Sala Caraffa, con expositores, productores, conferencias, clases magistrales, degustaciones y un recorrido especial por distintos espacios gastronómicos de la localidad.

La Cumbre volverá a ser sede de Five O’clock, el encuentro dedicado al mundo del té que este año celebrará su 11ª edición en las sierras de Córdoba.

La propuesta se desarrollará del 10 al 12 de julio en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, y reunirá a expositores, productores, especialistas y amantes de esta tradicional infusión.

Según se informó, la edición 2026 contará con una mayor presencia de expositores y productores del sector, además de conferencias y clases magistrales orientadas a profundizar conocimientos sobre el universo del té.

La programación también incluirá degustaciones exclusivas y el tradicional Circuité, un recorrido por casas de té, cafés, restaurantes y espacios gastronómicos de La Cumbre, que forma parte de la identidad turística y gastronómica de la localidad.

En esta edición, el Circuité propone un recorrido por 15 espacios: Dani Cheff, en Caraffa esquina Belgrano; Folly Tienda y Café, en Belgrano 333; Punto Cumbre, en Belgrano 280; Fábula Arte y Café, en Sarmiento 31; Hotel Cruz Chica, en Avenida Bartolomé Jaime 760; y Villa Art, en Belgrano 602.

También integran el recorrido Pauli Sin Gluten, en Belgrano 215, local 5 de Galería del Sol; Viva la Pepa, en Virrey Sobremonte 96; Amelia, sobre Ruta 38, camino al aeródromo; Café Rusznak, en 25 de Mayo 376; Lo de Meli en Gerónimo, en 25 de Mayo esquina 9 de Julio; Buddhi, en Avenida Caraffa 365; El Andén, en Avenida Caraffa 335; Alma – Casa Toledo, en Avenida Bartolomé Jaime 1090; y Restaurant La Cumbre Golf Club, en Belgrano 1095.

Desde el municipio destacaron que el encuentro propone tres jornadas para disfrutar de aromas, sabores, intercambios y experiencias vinculadas a una tradición muy arraigada en la ciudad.

Con esta nueva edición, Five O’clock volverá a posicionar a La Cumbre como punto de encuentro para quienes buscan vivir el ritual del té en un entorno serrano, con propuestas culturales, gastronómicas y turísticas.