San Antonio: mantienen restringido el servicio de agua mientras continúa la búsqueda de la rotura del acueducto

Los trabajos de localización y reparación continuarán durante la noche. El municipio pidió reservar el agua para consumo e higiene esencial, anunció el abastecimiento de las escuelas mediante camiones cisterna y advirtió por la posible formación de hielo en la calzada.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que continúa restringido el suministro de agua potable en toda la localidad debido a los trabajos de reparación de una importante rotura en el acueducto que abastece a la región.

Según el comunicado, las tareas son realizadas por cuadrillas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que trabajaron durante toda la jornada sin lograr localizar con precisión el punto de la pérdida.

Por ese motivo, la búsqueda y reparación continuarán durante la noche, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Ante esta situación, el municipio solicitó a vecinos y vecinas extremar el cuidado del recurso y utilizar las reservas domiciliarias únicamente para consumo humano e higiene esencial, evitando cualquier uso que no resulte indispensable.

Abastecimiento para las escuelas

Para garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas, EMOSSA abastecerá mediante camiones cisterna los tanques de la escuela primaria Juan José Paso y del IPEM N.° 348 Gabriel García Márquez.

De esta manera, se busca asegurar las condiciones necesarias para el dictado de clases mientras se mantenga la restricción en el suministro.

Precaución por la posible formación de hielo

La Municipalidad también recomendó circular con extrema precaución por los sectores afectados por el derrame.

Advirtió que el agua proveniente de la rotura, combinada con las bajas temperaturas, podría provocar la formación de hielo sobre la calzada y aumentar el riesgo para vehículos y peatones.

Desde el Ejecutivo señalaron que se realiza un seguimiento permanente de la situación y que se informarán las novedades vinculadas con el avance de los trabajos y la normalización del servicio.

Ante consultas o inconvenientes, se encuentra disponible la Guardia de EMOSSA al teléfono 3541 225889.