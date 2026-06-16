Tanti presentó un diagnóstico turístico con una hoja de ruta para fortalecer el destino

El informe, elaborado junto a la Facultad de Turismo y Ambiente de la UPC, identifica oportunidades de desarrollo y propone acciones vinculadas a planificación, sostenibilidad, infraestructura, datos turísticos y articulación público-privada.

La Municipalidad de Tanti presentó la semana pasada el Diagnóstico y Mapa de Oportunidades Turísticas, una herramienta estratégica que permitirá orientar acciones, potenciar recursos locales y avanzar en una planificación más ordenada del desarrollo turístico de la localidad.

La presentación contó con la presencia del intendente Emiliano Paredes, el decano de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba, Fernando Westergaard, e integrantes del Equipo Técnico de Planeamiento de esa casa de estudios, que tuvo a su cargo el trabajo técnico.

Según se informó, el diagnóstico fue elaborado a partir de una articulación entre el sector público y el sector privado, con participación de distintos actores vinculados al desarrollo turístico local.

El informe técnico completo puede consultarse en la página web del municipio, a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1gcUby8NJ5eSPadJzeZzeOqSR7jfBS3Pm/edit

Una hoja de ruta para el turismo local

Entre los puntos más relevantes, el documento propone una hoja de ruta institucional para transformar el diagnóstico en acciones concretas, con el municipio como facilitador de procesos y articulador entre sectores.

La primera etapa plantea avanzar en la institucionalización y el ordenamiento del destino, con una mesa de diálogo sectorial entre el sector público y privado, un censo de prestadores turísticos, intervenciones estéticas en zonas específicas de la ciudad y el desarrollo de herramientas tecnológicas, como una aplicación de servicios en tiempo real para visitantes y prestadores.

Una segunda fase apunta al desarrollo de productos turísticos y la medición de datos, con la puesta en marcha de un Observatorio Turístico, la consolidación del concepto de Portal de Los Gigantes, mejoras en cartelería y accesos a sectores como Los Chorrillos y Flor Serrana, y capacitaciones para guías locales en temáticas como astroturismo y geoturismo.

El informe también recomienda la elaboración de un Manual de Identidad de Marca, con el objetivo de unificar la narrativa turística y lograr que el comercio local se apropie de una comunicación común del destino.

Sostenibilidad, infraestructura y ambiente

En una tercera etapa, el diagnóstico propone acciones vinculadas a infraestructura y control ambiental, entre ellas la gestión de financiamiento para obras de saneamiento, el monitoreo de senderos, la prevención de desmontes en zonas sensibles y el control de la contaminación sonora en sectores de río.

También se plantea avanzar con nodos de infraestructura digital, como puntos de Wi-Fi de alta velocidad en plazas y balnearios estratégicos, y la creación de una figura de Coordinación de Sostenibilidad, que funcione como nexo entre los proyectos ambientales y la promoción turística.

Entre los programas de impulso inmediato, el informe menciona una estrategia comunicacional integral, capacitaciones en turismo sostenible, un sistema de información estratégica, un sello de buenas prácticas, una incubadora de experiencias, un plan de competitividad y complementariedad, y acciones de modernización y eficiencia energética.

Desde el municipio señalaron que, a partir de este diagnóstico y de las oportunidades identificadas, se continuará trabajando en la planificación y ejecución de acciones que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de Tanti como destino turístico.