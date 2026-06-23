A un mes del crimen de Agostina Vega: tres detenidos y una investigación que entra en una etapa clave

Claudio Barrelier está acusado del femicidio, mientras que Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani permanecen imputados por encubrimiento agravado. El levantamiento del secreto de sumario abrió una nueva instancia para analizar las pruebas, completar pericias y determinar el alcance de las responsabilidades.

A un mes de la noche en que Agostina Vega fue vista por última vez, la investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años tiene tres personas detenidas y una acusación agravada contra el principal imputado, pero todavía mantiene abiertos varios interrogantes sobre la mecánica del crimen y la posible colaboración posterior.

Agostina ingresó durante la noche del 23 de mayo a una vivienda de barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, donde residía Claudio Gabriel Barrelier. Una semana después, sus restos fueron encontrados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, tras una búsqueda que incluyó allanamientos, rastrillajes y el análisis de cámaras de seguridad.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 7. La pesquisa busca reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda, cómo fue trasladado el cuerpo y qué participación pudieron haber tenido otras personas antes o después del homicidio.

La situación de los tres detenidos

Claudio Barrelier es hasta el momento el único acusado como presunto autor del crimen. Tras una nueva declaración indagatoria, la imputación fue agravada por alevosía, criminis causae y violencia de género —femicidio—.

El agravante de criminis causae expresa la hipótesis de que el homicidio habría sido cometido para ocultar otro delito o procurar la impunidad. Esa reconstrucción forma parte de la acusación fiscal y todavía deberá ser probada durante el proceso.

Barrelier negó los hechos que se le atribuyen y luego se abstuvo de responder preguntas. En caso de que la acusación sea sostenida durante un juicio y exista una condena, la calificación legal contempla la pena de prisión perpetua.

Los otros detenidos son Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado. Hasta este martes, ninguno de los dos estaba acusado como autor o coautor del homicidio.

Fassetta residía en la misma propiedad de barrio Cofico y la investigación intenta establecer qué conocimiento tuvo de lo ocurrido y si realizó alguna maniobra para ayudar a Barrelier o desviar la pesquisa. Durante su indagatoria negó la acusación y se abstuvo de declarar. Su abogado anunció que solicitará una ampliación para que pueda dar su versión y responder preguntas.

Andreani es la propietaria del Ford Ka negro que ocupa un lugar central en la reconstrucción. Según la hipótesis de la Fiscalía, el vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo hasta el lugar donde posteriormente fue encontrado.

La mujer también negó los hechos y decidió no responder preguntas durante su primera indagatoria. Su defensa anticipó que analizará las actuaciones antes de definir si amplía la declaración o solicita su libertad.

Las pruebas incorporadas

La reconstrucción se apoya principalmente en registros de cámaras de seguridad, allanamientos, pericias realizadas en la vivienda y el análisis de los movimientos del automóvil investigado.

Las filmaciones permitieron establecer el ingreso de Agostina a la propiedad de Cofico y seguir parte del recorrido efectuado posteriormente con el Ford Ka. También fueron incorporadas imágenes de Barrelier junto a Andreani durante las horas posteriores al crimen, aunque el alcance probatorio de esos registros deberá ser determinado por la Fiscalía.

El expediente incluye además dispositivos electrónicos secuestrados, comunicaciones, muestras biológicas y distintos estudios forenses. El Ministerio Público Fiscal había informado que aguardaba los resultados completos de la autopsia y de los análisis complementarios de medicina forense.

La acusación agravada sostiene como hipótesis que Agostina habría sido atacada y asesinada durante la noche en que ingresó a la casa. Sin embargo, los detalles completos de las conclusiones forenses no fueron difundidos oficialmente.

El levantamiento del secreto de sumario

La causa ingresó en una nueva etapa el viernes 19 de junio, cuando el fiscal Garzón dejó sin efecto el secreto de sumario que había sido dispuesto para proteger las medidas investigativas en curso.

Desde entonces, las defensas y las querellas pueden acceder al expediente, conocer las pruebas reunidas y presentar pedidos, objeciones o nuevas medidas. Según informó uno de los abogados defensores, la Fiscalía recomendó mantener reserva sobre el contenido para no perjudicar la investigación.

La apertura de las actuaciones permitirá conocer con mayor precisión los elementos utilizados para detener a Fassetta y Andreani y la responsabilidad concreta que la acusación les atribuye en las maniobras posteriores al homicidio.

Cuáles son los próximos pasos

El paso inmediato es el análisis completo del expediente por parte de las defensas y de los representantes de la familia de Agostina. A partir de esa revisión podrán solicitar ampliaciones de declaraciones, nuevas pericias, testimonios o medidas relacionadas con la situación procesal de los imputados.

La defensa de Fassetta ya adelantó que pedirá una nueva indagatoria. La de Andreani deberá definir si adopta una medida similar o presenta un pedido de libertad.

En paralelo, la Fiscalía deberá completar la incorporación y valoración de los informes forenses, los análisis de los teléfonos y las comunicaciones, las filmaciones y los elementos obtenidos durante los allanamientos.

Otro punto central será determinar si Barrelier actuó solo en el homicidio y si Fassetta y Andreani conocieron lo ocurrido o colaboraron deliberadamente para ocultarlo. Por el momento, la acusación por el asesinato recae únicamente sobre Barrelier.

La investigación también deberá definir si existen elementos suficientes para incorporar a otras personas. Hasta este martes no se había informado oficialmente una nueva detención o imputación vinculada directamente con el crimen.