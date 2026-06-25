Agua: restricción del servicio en Sol y Río y Villa Independencia y baja presión en toda la ciudad

Las tareas de mantenimiento provocarán además una reducción de la presión en toda Villa Carlos Paz. El municipio pidió realizar un uso racional y responsable del agua.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que se restringirá el suministro de agua potable en los barrios Sol y Río y Villa Independencia debido a tareas de mantenimiento en el acueducto.

Los trabajos se realizarán para reparar una pérdida detectada a la altura de la localidad de San Antonio de Arredondo.

Como consecuencia de la intervención, también se registrará una reducción de la presión en toda la ciudad.

Desde el municipio solicitaron a vecinos y vecinas realizar un uso racional y responsable del agua mientras se desarrollen las tareas.

La normalización del servicio será informada una vez concluidos los trabajos.

Por consultas, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 3541 528314, de 7 a 21, o llamar al 147.