jueves, febrero 19, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Espectáculos / Cultura Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vuelven a Córdoba y tocarán en Jesús...

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vuelven a Córdoba y tocarán en Jesús María

La banda confirmó un show el sábado 23 de mayo en el Anfiteatro José Hernández. La venta de entradas tendrá una preventa digital desde el miércoles 25 de febrero a las 13.00, y luego se habilitarán puntos de venta físicos.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron una nueva fecha en Córdoba y se presentarán el sábado 23 de mayo en el Anfiteatro José Hernández, en Jesús María. El anuncio reactivó la expectativa de sus seguidores en la provincia y marca el regreso del grupo a un escenario con tradición de grandes convocatorias.

Según la información difundida junto a la confirmación del recital, la venta de entradas comenzará con una preventa digital desde el miércoles 25 de febrero a las 13.00, con modalidad promocional. En una segunda instancia, desde el lunes 3 de marzo se habilitarán puntos de venta físicos sin costo de servicio, con detalles a informar por la organización.

La fecha en Jesús María toma relevancia por el peso del lugar: el Anfiteatro José Hernández es uno de los recintos más emblemáticos del norte cordobés y suele concentrar espectáculos masivos, lo que anticipa una convocatoria importante para un show que, en la previa, ya empezó a mover la conversación entre fanáticos y grupos de viaje.

En los próximos días se esperan precisiones sobre valores, ubicaciones y canales de compra habilitados, además de eventuales recomendaciones operativas para la ciudad en una jornada que podría atraer público de distintos puntos de la provincia y la región.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como presidente interino...

Fe, música y tradición: Tala Huasi celebró la 2º Fiesta de...

Córdoba garantiza el Boleto Educativo pese a la quita de fondos...

ASHOGA: carnaval récord en Villa Carlos Paz, pero con consumo retraído...