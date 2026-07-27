Soledad presentó “Late el Sur”, la canción oficial de los Juegos Suramericanos 2026

La artista santafesina compuso el tema junto a Marcela Morelo y Claudia Brant. La obra acompañará la cuenta regresiva, las ceremonias y las competencias que reunirán a más de 4.000 atletas en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Soledad Pastorutti presentó “Late el Sur”, la canción oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El tema acompañará la promoción del certamen, las ceremonias oficiales y las distintas jornadas deportivas, con la intención de convertirse en una de las principales marcas de identidad de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

Una creación compartida

Además de interpretar la canción, Soledad participó de su composición junto a Marcela Morelo y Claudia Brant, reconocida autora argentina radicada en Estados Unidos y responsable de numerosas obras grabadas por artistas internacionales.

La producción musical quedó a cargo de Rodolfo Lugo, quien trabajó a lo largo de su carrera con figuras como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, Camilo, María Becerra y Lali.

El proyecto nació mientras las tres artistas se reunían a escribir canciones sin un objetivo específico. Cuando recibió la propuesta de crear el tema oficial de los Juegos, Pastorutti invitó a Morelo y Brant a sumarse, aun sin saber si la composición sería finalmente seleccionada.

La grabación tomó forma posteriormente junto a Lugo, quien asumió la producción y desarrolló el sonido definitivo de una obra que combina elementos festivos con un mensaje de esfuerzo, pertenencia y superación.

El significado de “Late el Sur”

El título presenta al sur del continente como un corazón colectivo, unido por la pasión de los deportistas que representarán a sus países durante la competencia.

La canción busca reflejar tanto la integración sudamericana como los años de preparación, sacrificio y expectativas acumulados por los atletas antes de llegar a los Juegos. Su estribillo fue pensado para ser compartido por competidores, voluntarios y público.

Para Soledad, el lanzamiento también tiene una dimensión personal por su vínculo con la provincia anfitriona.

“Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar”, expresó la cantante nacida en Arequito.

La letra incluye además la frase “esta tierra te vuelve invencible”, una referencia directa a la identidad santafesina y al impulso que la provincia pretende transmitir a quienes participen del encuentro deportivo.

La artista definió la obra como una canción con ritmo y profundidad, atravesada por características que asocia con los santafesinos y los argentinos: la espontaneidad, el optimismo y la alegría.

La banda sonora de Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos constituyen el principal encuentro multideportivo organizado por la Organización Deportiva Suramericana y se realizan cada cuatro años.

La edición de 2026 tendrá como sedes centrales a Santa Fe, Rosario y Rafaela, donde “Late el Sur” sonará durante las ceremonias y acompañará las historias deportivas que se desarrollen a lo largo de las dos semanas de competencia.

Con su lanzamiento oficial, la canción comenzó a circular en plataformas digitales y en los canales de la organización, a menos de dos meses del encendido del pebetero.