Crecida del río Iguazú: la Garganta del Diablo sigue cerrada y no hay fecha de reapertura

El Parque Nacional Iguazú continúa abierto y mantiene habilitados sus principales recorridos, aunque también fue restringido un sector del Circuito Inferior. Las autoridades monitorean el caudal y el estado de las pasarelas.

El circuito de la Garganta del Diablo continúa cerrado de manera preventiva este viernes debido a la fuerte crecida del río Iguazú, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente y todavía no informaron una fecha para su reapertura.

La medida fue adoptada el miércoles 22 de julio para resguardar a visitantes, trabajadores e infraestructura ante el rápido aumento del caudal, originado por las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta del río, principalmente en territorio brasileño.

El último registro difundido el jueves al mediodía indicaba un caudal de 9.640 metros cúbicos por segundo, equivalente a más de 9,6 millones de litros de agua por segundo. Horas antes, las mediciones habían mostrado una suba acelerada desde los 2.700 metros cúbicos por segundo.

El parque continúa abierto

El cierre no afecta el funcionamiento general del Parque Nacional Iguazú, que continúa recibiendo visitantes durante las vacaciones de invierno.

Los circuitos Superior e Inferior permanecen habilitados, aunque fue restringido temporalmente el acceso al mirador bajo del salto Álvar Núñez. La bruma generada por el elevado volumen de agua vuelve resbaladizo el sector de escaleras, por lo que se dispuso su clausura por razones de seguridad.

El resto del Circuito Inferior puede recorrerse, incluido el sector superior del mismo salto.

Las excursiones náuticas también fueron suspendidas, al menos, durante toda la jornada de este viernes. Su reanudación dependerá del comportamiento del río y de las condiciones de navegación.

De qué depende la reapertura

La Garganta del Diablo permanecerá inhabilitada mientras el caudal continúe en niveles considerados riesgosos. Una vez que el agua comience a descender, personal técnico deberá recorrer las pasarelas y verificar que no se hayan producido daños o desplazamientos.

El circuito cuenta con una pasarela de aproximadamente 1.100 metros sobre el río Iguazú Superior, que conduce hasta el balcón ubicado frente al principal salto de las Cataratas.

Las autoridades indicaron que cualquier modificación será comunicada por los canales oficiales del parque y recomendaron a quienes tengan previsto visitar el destino consultar previamente qué recorridos se encuentran disponibles.

La crecida se produjo durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año. Pese al cierre de la Garganta del Diablo, la actividad continúa en los demás sectores habilitados del área protegida.