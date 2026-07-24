Tras las críticas por su estado, el Reloj Cucú fue reparado y volvió a funcionar

El municipio informó que especialistas completaron el arreglo artesanal de uno de los ejes centrales del mecanismo. Horas antes, el periodista Antonio Laje había cuestionado en vivo que el tradicional monumento no funcionara y reclamó mayor mantenimiento del sector.

El histórico Reloj Cucú de Villa Carlos Paz volvió a funcionar con normalidad luego de la reparación de una pieza central de su mecanismo, según informó la Municipalidad.

El anuncio se conoció después de las críticas realizadas durante la mañana por el periodista Antonio Laje, quien desde el programa de A24 cuestionó en vivo el estado del tradicional atractivo turístico y reclamó explicaciones al intendente Esteban Avilés.

El episodio se produjo durante un móvil de la cronista Belén Bianchi Schley desde el monumento. Al advertir que el reloj no estaba funcionando, el conductor interrumpió la cobertura y preguntó quién era el intendente de la ciudad.

“No es tan difícil, Esteban, que el reloj esté funcionando”, expresó Laje luego de que la periodista identificara al mandatario local.

El conductor también pidió que la cámara mostrara el entorno y criticó el estado de la fuente ubicada en el sector, al considerar que se trataba de uno de los principales íconos turísticos de Villa Carlos Paz.

La reparación del mecanismo

Posteriormente, la Municipalidad comunicó que habían finalizado los trabajos sobre uno de los ejes centrales del sistema, cuya rotura había dejado temporalmente fuera de funcionamiento al reloj.

Según la información oficial, el componente fue reparado de manera artesanal por especialistas, debido a las características originales del mecanismo y a la necesidad de preservar el valor patrimonial de la estructura.

Una vez completado el arreglo, se realizaron las pruebas correspondientes y el Reloj Cu-Cú recuperó la precisión de la hora y la tradicional salida del pájaro.

El municipio había informado previamente que, mientras se desarrollaba la reparación, el pájaro permanecería visible durante el día y sería resguardado en el interior por la noche.