Para el municipio, Villa Carlos Paz tuvo vacaciones de invierno que “superaron las expectativas”

El balance preliminar destacó una afluencia sostenida de visitantes y una amplia agenda deportiva, cultural y recreativa. Sin embargo, no se difundieron cifras precisas de ocupación ni cantidad de turistas.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz consideró que la temporada de invierno “cumplió y superó las expectativas”, a partir del movimiento registrado durante las últimas semanas y de la convocatoria alcanzada por distintas actividades deportivas, culturales y recreativas.

El balance fue realizado por el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, quien destacó una afluencia sostenida de visitantes provenientes de distintos puntos del país.

“Para hacer un balance preliminar, podemos decir que Villa Carlos Paz ha tenido unas vacaciones de invierno que han cumplido y superado las expectativas que teníamos, donde hemos tenido un gran movimiento en nuestra ciudad y un promedio constante de afluencia turística que para nosotros es más que positivo”, expresó el funcionario.

El municipio presentó una evaluación favorable de la temporada, aunque no informó estadísticas precisas sobre niveles de ocupación, cantidad de visitantes o impacto económico.

Boldrini sostuvo que llegaron turistas desde todas las provincias y señaló que Buenos Aires marcó la principal diferencia, seguida por una presencia importante de visitantes procedentes de Santa Fe, especialmente de Rosario.

El funcionario vinculó ese movimiento con las actividades gratuitas impulsadas por el gobierno local y con la oferta de entretenimiento desarrollada por el sector privado.

Deportes de alcance nacional e internacional

El Estadio Arena concentró una parte importante de la programación deportiva con el Grand Prix de Atletismo y el Campeonato Centro República de Judo, que reunió a delegaciones de distintos puntos del país.

También formó parte de la agenda el Bestia Fighting Championship, un torneo internacional de artes marciales mixtas realizado en Keops, junto con otras competencias y encuentros.

Desde el municipio consideraron que estos acontecimientos contribuyeron a movilizar la actividad turística y a diversificar las propuestas disponibles durante el receso.

Espectáculos y producciones locales

La cultura tuvo uno de sus principales espacios en el ciclo gratuito CulturArte Winter, desarrollado en el Auditorio Municipal.

La programación incluyó el espectáculo “Cuando Juan conoció a Laura”, un concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal y la presentación del Ensamble Municipal de Vientos y Percusión.

Las propuestas recorrieron géneros como el jazz, el funk y la música latina, con participación de artistas y elencos locales.

Actividades en contacto con la naturaleza

El programa Aventura VCP continuó con jornadas de trekking, senderismo urbano en el Parque Estancia La Quinta y ascensos nocturnos al Cerro de la Cruz.

Estas alternativas se integraron con otras propuestas de entretenimiento, moda, gastronomía y paseos al aire libre ofrecidas tanto por el municipio como por el sector privado.

Para el gobierno local, la combinación de eventos deportivos, actividades culturales y turismo de naturaleza permitió sostener el movimiento durante las vacaciones y reforzar el posicionamiento de Villa Carlos Paz dentro de la oferta invernal de la región.