Controles con cámaras domo en Villa Carlos Paz dejaron dos motos secuestradas y 66 actas

El procedimiento se realizó este domingo por la tarde con participación de la Policía, Inspectoría Municipal y operadores de las cámaras de monitoreo.

Dos motocicletas fueron secuestradas en procedimientos vinculados a presuntos delitos y se labraron 66 actas de infracción durante un operativo de seguridad realizado este domingo por la tarde en barrio Costa Azul, de Villa Carlos Paz.

El dispositivo contó con la participación de personal del Comando de Acción Preventiva Zona I, el Escuadrón Motorizado Enduro e Inspectoría Municipal, junto con la colaboración de los operadores de las cámaras de monitoreo domo.

Según se informó, mediante el seguimiento de las cámaras se identificaron distintas situaciones que derivaron en controles a motociclistas y en la constatación de infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, ordenanzas municipales y disposiciones del Código Penal.

Como resultado, se secuestraron dos motocicletas en actuaciones relacionadas con presuntos delitos y se confeccionaron 66 actas por infracciones a ordenanzas municipales.

La Departamental Punilla indicó que continuará desarrollando operativos preventivos en distintos barrios de la jurisdicción para reforzar la presencia policial y los controles en la vía pública.