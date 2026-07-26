lunes, julio 27, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sucesos Controles con cámaras domo en Villa Carlos Paz dejaron dos motos secuestradas...

Controles con cámaras domo en Villa Carlos Paz dejaron dos motos secuestradas y 66 actas

El procedimiento se realizó este domingo por la tarde con participación de la Policía, Inspectoría Municipal y operadores de las cámaras de monitoreo.

Dos motocicletas fueron secuestradas en procedimientos vinculados a presuntos delitos y se labraron 66 actas de infracción durante un operativo de seguridad realizado este domingo por la tarde en barrio Costa Azul, de Villa Carlos Paz.

El dispositivo contó con la participación de personal del Comando de Acción Preventiva Zona I, el Escuadrón Motorizado Enduro e Inspectoría Municipal, junto con la colaboración de los operadores de las cámaras de monitoreo domo.

Según se informó, mediante el seguimiento de las cámaras se identificaron distintas situaciones que derivaron en controles a motociclistas y en la constatación de infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, ordenanzas municipales y disposiciones del Código Penal.

Como resultado, se secuestraron dos motocicletas en actuaciones relacionadas con presuntos delitos y se confeccionaron 66 actas por infracciones a ordenanzas municipales.

La Departamental Punilla indicó que continuará desarrollando operativos preventivos en distintos barrios de la jurisdicción para reforzar la presencia policial y los controles en la vía pública.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

La mora de las familias subió al 12,8% y más que...

Riestra goleó a Boca y le propinó un durísimo golpe en...

Independiente golpeó en una ráfaga y venció a Estudiantes en La...

Pogacar conquistó su quinto Tour de Francia e igualó el récord...