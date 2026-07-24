La Falda: las autopsias determinaron que los dos hombres murieron por el impacto del tren

Los estudios preliminares no detectaron lesiones provocadas por otro tipo de violencia. Las víctimas todavía no fueron identificadas y se esperan análisis toxicológicos y otras pericias.

Los primeros resultados de las autopsias permitieron establecer la causa de la muerte de los dos hombres encontrados el jueves sobre las vías del Tren de las Sierras, en La Falda.

Según confirmó a La Estafeta la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, ambos fallecieron como consecuencia de múltiples traumatismos compatibles con el impacto de una formación ferroviaria.

Los estudios forenses preliminares no encontraron signos de lesiones producidas mediante otra modalidad de violencia. Este dato reduce una de las incógnitas iniciales de la causa, aunque todavía no permite establecer qué ocurrió durante los momentos previos al paso del tren.

La Fiscalía había abierto la investigación bajo la figura de muerte de etiología dudosa y, durante las primeras horas, mantuvo abiertas distintas hipótesis ante la necesidad de determinar si las víctimas se encontraban con vida cuando fueron alcanzadas o si había existido alguna intervención anterior de terceras personas.

Las identidades continúan sin establecerse

Los dos hombres todavía no fueron identificados oficialmente. La Justicia trabaja para determinar quiénes eran y establecer si residían en la región o habían llegado recientemente al valle de Punilla.

También permanecen pendientes los estudios complementarios solicitados por la Fiscalía, entre ellos los análisis toxicológicos. Sus resultados podrían aportar información sobre el estado en el que se encontraban las víctimas antes de ser arrolladas.

La investigación deberá precisar por qué ambos estaban sobre las vías y si advirtieron la proximidad de la formación. La ausencia de otras lesiones no resuelve esas circunstancias ni determina, por sí sola, si se trató de un accidente.

El hallazgo sobre las vías

Los cuerpos fueron encontrados durante la mañana del jueves 23 de julio, en un sector cercano al cruce de avenida Kennedy y calle Estados Unidos, después del paso de la primera formación que se dirigía hacia Capilla del Monte.

La fiscal Kelm había confirmado que los dos hombres fueron alcanzados por el tren, aunque inicialmente señaló que las pericias debían reconstruir la mecánica completa. El maquinista aparentemente no habría advertido el impacto, un aspecto que también deberá ser corroborado mediante los registros técnicos y la cámara frontal de la formación.

La causa continúa a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Cosquín, con la intervención de Policía Judicial y sus equipos especializados.