Tanti recibirá una nueva edición del Trail La Gorila con cinco desafíos de montaña

La competencia se realizará el domingo 6 de septiembre y tendrá distancias de 5, 13, 27, 42 y 60 kilómetros. Las dos pruebas más extensas partirán desde el Macizo Los Gigantes.

Tanti será escenario de una nueva edición del Trail La Gorila, una competencia de montaña que reunirá a corredores de distintos puntos del país en recorridos por las Sierras de Córdoba.

La carrera se disputará el domingo 6 de septiembre, con epicentro en el Anfiteatro Municipal de Tanti, y contará con cinco distancias adaptadas a diferentes niveles de preparación: 5K, 13K, 27K, 42K y 60K.

El evento es organizado por Claudia Bonilla y su equipo, con el acompañamiento de la Municipalidad de Tanti, a través de la Secretaría de Turismo.

Recorridos para diferentes niveles

La prueba de 5 kilómetros estará orientada a quienes quieran iniciarse en el trail running, mediante un circuito accesible que permitirá combinar la actividad física con el paisaje serrano.

La distancia de 13 kilómetros planteará una exigencia intermedia, con senderos de montaña, desniveles moderados y distintos sectores naturales.

El recorrido de 27 kilómetros incorporará caminos serranos, ascensos y descensos de mayor dificultad técnica, por lo que demandará más resistencia y preparación.

Las competencias de 42 y 60 kilómetros tendrán su largada en el Macizo Los Gigantes y finalizarán en Tanti.

La prueba de 42K se desarrollará en formato de maratón de montaña y estará destinada a corredores con experiencia, que deberán afrontar un circuito de alta exigencia física y técnica.

Los 60 kilómetros constituirán la distancia más extensa de la jornada, con un recorrido que pondrá a prueba la resistencia, la estrategia y la preparación de los participantes durante varias horas.

Turismo deportivo

Desde el municipio destacaron que la competencia genera movimiento para los sectores hotelero, gastronómico y comercial, y contribuye a posicionar a Tanti dentro de la oferta provincial de turismo deportivo y de aventura.

La Municipalidad invitó a vecinos y visitantes a acompañar a los corredores y participar de una jornada que tendrá al deporte y a los paisajes serranos como protagonistas.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la plataforma Runspire.