“Maldita Felicidad” fue ovacionada de pie en Villa Carlos Paz y suma dos funciones en Córdoba

La obra protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo recibió una cálida respuesta del público en el Teatro del Lago. Tras su paso por la villa, se presentará el 15 y 16 de agosto en Ciudad de las Artes.

La felicidad puede ser incómoda, contradictoria y hasta convertirse en un problema. Sobre esas paradojas construye su historia Maldita Felicidad, la comedia que este viernes 24 de julio se presentó en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz y cerró la noche con el público de pie.

Encabezada por Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo, la obra recibió una ovación al final de la función, en un reencuentro especialmente celebrado por quienes guardan en la memoria a Echarri y Krum como una de las parejas más recordadas de la ficción argentina.

Tras la respuesta obtenida en Villa Carlos Paz, el espectáculo continuará su recorrido por la provincia y llegará a la ciudad de Córdoba con dos presentaciones: el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, en el Teatro Ciudad de las Artes.

Cuando el éxito no alcanza para ser feliz

Escrita por Agustina Gatto y dirigida por Daniel Veronese, la historia comienza cuando Guido y Celeste, un matrimonio al frente de una pequeña editorial, celebran que la novela de Peter, un excéntrico escritor, se convirtió inesperadamente en un best seller.

Pero la reacción del autor está lejos de la alegría esperada: el éxito lo sumerge en una profunda depresión y desata una serie de situaciones absurdas, mientras sus editores intentan sacar provecho del fenómeno y enfrentan, al mismo tiempo, sus propias frustraciones.

Entre diálogos filosos, intereses cruzados y contradicciones personales, la obra pone bajo la lupa aquello que suele asociarse con la felicidad: el reconocimiento, el dinero, el éxito y la posibilidad de alcanzar aquello que se deseó durante tanto tiempo.

Un elenco de figuras

Bajo la dirección de Veronese, la puesta reúne a cuatro intérpretes de reconocida trayectoria. La presencia de Carlos Portaluppi e Inés Palombo completa un elenco que encontró en Carlos Paz una cálida recepción y ahora se prepara para repetir la experiencia ante el público de la capital cordobesa.

Próximas funciones

Maldita Felicidad se presentará los días 15 y 16 de agosto en el Teatro Ciudad de las Artes, en Córdoba.