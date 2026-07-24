Llaryora acompañó al campo cordobés en la Expo Rural de Palermo

El gobernador participó de la principal muestra agroindustrial del país, donde mantuvo un encuentro con la Mesa de Enlace Provincial y recorrió cabañas y empresas cordobesas distinguidas.

El gobernador Martín Llaryora, acompañado por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, desarrolló este viernes una intensa agenda en la 138.ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo, donde reafirmó el respaldo del Gobierno de Córdoba al sector agropecuario y a las economías regionales.

Durante la jornada, acompañó a productores, cabañeros y empresas cordobesas que participan de la principal muestra agroindustrial del país.

La actividad comenzó con un encuentro junto a las entidades que integran la Mesa de Enlace Provincial, espacio en el que se analizaron los principales desafíos del sector y la necesidad de continuar impulsando políticas que fortalezcan la producción, las exportaciones y el agregado de valor en origen.

Posteriormente, el mandatario participó de la entrega del premio al Gran Campeón Angus, uno de los momentos más tradicionales y esperados de la exposición, y luego recorrió cabañas cordobesas que obtuvieron importantes reconocimientos durante la muestra.

También visitó la empresa de maquinaria agrícola Mainero, una de las firmas cordobesas con fuerte presencia en la exposición.

Córdoba también exhibe su potencial productivo en la Expo Rural

La Provincia participa de la muestra con un espacio institucional donde 17 pequeños y medianos emprendimientos cordobeses exhiben productos elaborados en distintas regiones del territorio, en el marco del programa CBA Vidriera Productiva, impulsado por el Ministerio de Bioagroindustria.

Participan emprendimientos de Villa María, Laborde, Córdoba capital, Laboulaye, Río Segundo, Marcos Juárez, Alta Gracia, Mendiolaza, Jesús María, Las Varillas, Justiniano Posse y La Francia, que encuentran en la Expo Rural una oportunidad para ampliar mercados, generar vínculos comerciales y posicionar sus marcas en uno de los escenarios más importantes del país.

Además de la exhibición de productos, el espacio de Córdoba ofrece experiencias de realidad virtual vinculadas a la producción agropecuaria y transmisiones en vivo con productores y referentes del sector.

La presencia institucional de Córdoba en la Expo Rural de Palermo forma parte de una estrategia provincial destinada a fortalecer el desarrollo de las economías regionales, promover el agregado de valor en origen y acompañar el crecimiento de los sectores productivos que generan empleo e inversión en el interior provincial.