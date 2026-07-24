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La Cumbre pondrá en marcha su primera consulta participativa

La iniciativa buscará conocer la opinión de vecinos y vecinas sobre diferentes temas de interés comunitario. El relevamiento se realizará en distintos espacios de la localidad.

La Municipalidad de La Cumbre anunció la puesta en marcha de su primera consulta participativa, una iniciativa destinada a conocer las opiniones, inquietudes y prioridades de vecinos y vecinas.

El relevamiento se desarrollará próximamente en diferentes espacios de la localidad, donde personal municipal recogerá los aportes de la comunidad sobre los temas que generan mayor interés o preocupación.

Desde el gobierno local señalaron que la propuesta busca ampliar las instancias de escucha y participación ciudadana, con el propósito de incorporar las miradas de los habitantes a la gestión municipal.

La Municipalidad aclaró que las consultas serán realizadas exclusivamente por personal debidamente identificado, para que los vecinos puedan reconocer a quienes estarán a cargo de la actividad.

En los próximos días se informarán los lugares, fechas y modalidades previstas para el desarrollo de la iniciativa.

lajornada
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