Tras un lunes cálido en Villa Carlos Paz, bajan las temperaturas y vuelve el tiempo variable

La semana comenzó con una máxima cercana a los 27 grados en Villa Carlos Paz, pero desde el martes se espera un descenso térmico, mayor nubosidad y chances de precipitaciones aisladas.

Después de una tarde inusualmente templada para esta época del año, el tiempo comenzará a cambiar en Villa Carlos Paz. La temperatura bajará desde el martes y las condiciones se mantendrán variables durante buena parte de la semana, con diferencias entre los pronósticos sobre la posibilidad de lluvias.

En lo que queda de este lunes 27 de julio, el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y algo nublado. Tras una máxima estimada entre los 26° y 27°, la temperatura descenderá durante la noche hasta ubicarse alrededor de los 9° a 11°.

El martes 28 llegará el primer cambio importante, con una mínima cercana a los 9° o 11° y una máxima que, según las distintas estimaciones, se moverá entre los 17° y 21°. El cielo presentará abundante nubosidad y no se descartan lluvias débiles o aisladas. El viento rotará hacia el sector sur y perderá intensidad.

Para el miércoles 29 se prevé otra jornada fresca, con valores mínimos de entre 8° y 10° y una máxima cercana a los 16° o 18°. La nubosidad continuará siendo protagonista y persistirá la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas, aunque con acumulados poco significativos.

El panorama continuará variable durante el jueves 30, con una mínima de alrededor de 9° a 11° y una máxima estimada entre los 17° y 20°. Podrían registrarse bancos de niebla o neblina durante las primeras horas, mientras que el viento del noreste tendría ráfagas cercanas a los 30 km/h.

El viernes 31 podría mostrar una recuperación de la temperatura, con una máxima de entre 21° y 25° y una mínima de 10° a 13°. Sin embargo, continuará la incertidumbre sobre las precipitaciones: algunos modelos anticipan lluvias o tormentas, mientras que otros muestran solamente nubosidad variable.

La semana tendrá así dos momentos bien diferenciados: el lunes concentrará las temperaturas más elevadas y, desde el martes, predominará un ambiente más fresco. Hacia el viernes volvería el aire templado, aunque acompañado por mayor intensidad del viento y posible inestabilidad.