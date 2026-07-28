A casi un año de la muerte de Diego Pérez, su familia reclamó que la causa llegue a juicio

Los padres del joven de 25 años cuestionaron que el policía acusado continúe con prisión domiciliaria y pidieron una definición judicial. El hecho ocurrió en octubre de 2025 sobre avenida San Martín, en Villa Carlos Paz.

La familia de Diego Pérez volvió a reclamar que se concrete el juicio contra Fernando Reynoso, el policía acusado por el choque que provocó la muerte del joven en Villa Carlos Paz.

A casi un año del hecho, sus padres expresaron preocupación por las demoras de la causa y cuestionaron que el imputado permanezca en su domicilio con tobillera electrónica.

Diego tenía 25 años y la mañana del 18 de octubre de 2025 se dirigía a trabajar en su Volkswagen Gol Power. Minutos antes había dejado a su esposa y circulaba por avenida San Martín cuando, al llegar al cruce con Vélez Sarsfield, fue impactado por un Volkswagen Gol Trend conducido por Reynoso.

El efectivo, de 24 años, está imputado por homicidio simple con dolo eventual. Según sostuvo la familia y de acuerdo con los elementos periciales mencionados en la causa, habría manejado después de consumir alcohol.

En declaraciones publicadas por ElDoce, Fernando Pérez, padre de Diego, aseguró que el acusado había pasado la noche anterior bebiendo en la Costanera de Villa Carlos Paz.

La causa permanece en el Juzgado de Control

En junio, el fiscal Ricardo Mazzuchi solicitó que el expediente fuera elevado a juicio. La causa fue remitida inicialmente a la ciudad de Córdoba, pero una apelación determinó que regresara a Villa Carlos Paz.

Actualmente, la resolución permanece pendiente en el Juzgado de Control local.

“Que de una vez por todas se haga justicia porque en octubre ya va a ser un año de la muerte de Diego”, reclamó Margarita Ortega, madre del joven.

Uno de los principales cuestionamientos de la familia está dirigido a la situación procesal del policía. Los padres señalaron que Reynoso continúa cumpliendo prisión domiciliaria, pese a que, según indicaron, la fiscalía había pedido que permaneciera detenido en la cárcel de Bouwer.

“Nadie explica por qué Reynoso está en su casa siendo que tendría que estar en Bouwer”, manifestaron.

El reclamo de los padres

Fernando Pérez describió el impacto que la muerte de su hijo provocó en todo el entorno familiar. “Nos sentimos con mucho dolor, con mucha impotencia, porque es algo ilógico. Algo de no creer”, expresó.

También sostuvo que el acusado, por su condición de policía, conocía las normas y los riesgos de conducir después de haber consumido alcohol.

El padre de Diego cuestionó además que la prisión domiciliaria permita al imputado permanecer en su vivienda mientras la familia continúa atravesando el duelo.

“Queremos que esté detenido porque hasta ahora nos preguntamos cómo puede ser que él esté en su casa, mientras nosotros tenemos que ir todos los días al cementerio a ver a mi hijo”, señaló.

Diego era padre de una niña que cumplirá 2 años en agosto. Para su familia, el avance del proceso y la realización del juicio representan el paso pendiente para obtener una respuesta judicial por lo ocurrido.