Brasil formalizó su protesta por los ataques de Milei y evalúa nuevos pasos diplomáticos

Itamaraty convocó al embajador argentino Daniel Raimondi y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires, Julio Bitelli. Este lunes, el canciller Mauro Vieira analizará con el diplomático brasileño la continuidad del conflicto.

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil continúa abierta este lunes, después de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva formalizara su protesta por las declaraciones de Javier Milei y adoptara dos medidas diferentes contra la representación argentina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle oficialmente su rechazo y solicitar explicaciones por los ataques dirigidos contra Lula, integrantes del Gobierno y autoridades judiciales. Al mismo tiempo, llamó a consultas a su propio representante en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Hasta las 12.40 de este lunes, la Cancillería argentina no había publicado una respuesta oficial en sus canales institucionales. Tampoco se anunciaron medidas comerciales, consulares ni una ruptura de las relaciones entre ambos países.

Dos decisiones diplomáticas diferentes

La convocatoria de Raimondi implica que el representante argentino debe comparecer ante la Cancillería del país anfitrión para escuchar la protesta formal y brindar las explicaciones que le sean requeridas.

El llamado a consultas de Bitelli tiene otro alcance: el embajador brasileño dejó temporalmente Buenos Aires y regresó a Brasilia para informar sobre la situación y participar en la definición de los próximos pasos.

Bitelli tenía previsto reunirse este lunes con el canciller Mauro Vieira. Su regreso a la Argentina no cuenta todavía con una fecha confirmada y, mientras permanezca en Brasil, la embajada quedará a cargo del ministro consejero Eduardo Uziel.

Ninguna de las dos medidas significa por sí misma una ruptura diplomática. Sin embargo, juntas representan una señal de fuerte descontento y colocan la relación bilateral en uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años.

El comunicado de Itamaraty

El Gobierno brasileño sostuvo que no existen antecedentes de un presidente extranjero que, durante una visita al país, haya acumulado ataques contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, el Poder Judicial y la población brasileña.

Itamaraty consideró que las expresiones de Milei excedieron el respaldo político a Flávio Bolsonaro y constituyeron una intervención ofensiva contra las autoridades del país anfitrión.

La reacción inicial había sido el llamado a consultas de Bitelli. Horas más tarde, Brasil profundizó su respuesta al convocar también a Raimondi para transmitirle directamente la protesta.

Los dichos que originaron el conflicto

La escalada comenzó durante la convención del Partido Liberal realizada el sábado en San Pablo, donde Milei participó del lanzamiento presidencial de Flávio Bolsonaro.

El mandatario argentino calificó a Lula como “ladrón” y “presidiario”, se refirió al Gobierno brasileño como integrado por “socialistas ladrones” y cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien había rechazado su pedido para visitar a Jair Bolsonaro.

La tensión aumentó nuevamente el domingo, cuando Milei acusó al Gobierno brasileño de haber financiado una campaña contra la Argentina durante el Mundial, sin presentar pruebas públicas que respaldaran esa afirmación.

La respuesta argentina sigue pendiente

Desde el Gobierno argentino admitieron extraoficialmente que existe un fuerte malestar entre las dos administraciones, aunque sostuvieron que la disputa política no debería trasladarse al intercambio comercial. Esa posición no fue formalizada hasta el momento mediante un comunicado de la Cancillería.

La evolución del conflicto dependerá ahora de la reunión entre Vieira y Bitelli, de la comparecencia de Raimondi ante Itamaraty y de una eventual respuesta pública del Gobierno argentino.

Por el momento, Brasil no anunció la reducción de su representación diplomática, la expulsión de funcionarios argentinos ni medidas que afecten el comercio y los servicios consulares.