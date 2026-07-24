Los homicidios bajaron casi un 32% en Córdoba durante el primer semestre

Entre enero y junio se contabilizaron 32 víctimas de homicidios dolosos, frente a las 47 registradas en el mismo período de 2025. Los robos y hurtos también mostraron una reducción acumulada del 23,3%, según datos oficiales de carácter provisorio.

Los homicidios dolosos disminuyeron un 31,9% en Córdoba durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el último informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC).

Entre enero y junio se registraron 32 víctimas, 15 menos que las 47 contabilizadas durante el mismo período del año pasado.

Los datos fueron elaborados a partir de las estadísticas de la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía de Córdoba y tienen carácter provisorio.

Cuatro víctimas durante junio

La tendencia descendente también se reflejó en la comparación mensual.

Durante junio se produjeron tres hechos de homicidio doloso, con un total de cuatro víctimas. En igual mes de 2025 habían sido seis, lo que representa una baja interanual del 33,3%.

En relación con mayo de este año, la cantidad de víctimas disminuyó un 20%.

Los hechos de junio se concentraron en los departamentos San Justo y Santa María, con dos víctimas en cada jurisdicción. En el resto de la provincia no se contabilizaron casos durante ese mes.

Dos episodios ocurrieron en contextos de riña y el restante fue clasificado como femicidio.

En dos de los hechos se utilizaron armas blancas, mientras que en el tercero se empleó un objeto contundente.

Las cuatro víctimas eran mayores de edad: dos tenían entre 25 y 44 años y las otras dos, entre 45 y 64. Tres eran hombres y una mujer.

Por los hechos fueron identificados tres presuntos autores, todos hombres adultos. En dos casos existía un vínculo de hermandad con las víctimas y, en el restante, una relación de pareja.

También bajaron los robos y hurtos

El informe registró además una reducción en los robos y hurtos denunciados en Córdoba.

Durante junio se contabilizaron 5.616 hechos, frente a los 6.930 de igual mes de 2025. La diferencia representa una baja interanual del 19%.

La disminución fue mayor al analizar el acumulado semestral. Entre enero y junio de 2026 se registraron 35.495 robos y hurtos, mientras que en el mismo período del año anterior habían sido 46.248.

Se trata de 10.753 hechos menos, equivalentes a una reducción del 23,3%.

Del total informado en junio, 3.235 fueron robos y 2.381 hurtos. En el 94,2% de los casos no se registró el uso de armas, mientras que las armas de fuego estuvieron presentes en el 4,9%.

El Observatorio señaló que la evolución de estos delitos durante los últimos doce meses muestra una tendencia general descendente. El punto más alto del período se produjo en julio de 2025, con 7.737 hechos, mientras que en los últimos meses se observaron cifras inferiores y una mayor estabilidad.

Los delitos contra la propiedad siguen siendo mayoría

En junio se registraron en toda la provincia 13.015 hechos presuntamente delictivos.

Los delitos contra la propiedad continuaron siendo los más frecuentes, con 7.807 casos, que representaron el 60% del total.

Aunque los indicadores muestran reducciones interanuales, el carácter provisorio de las estadísticas obliga a interpretar los resultados como una fotografía preliminar de los hechos registrados oficialmente durante el período.