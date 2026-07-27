Rápida asistencia policial para salvar a un bebé que se encontraba sin reacción en Parque Síquiman

El pequeño se encontraba sin reacción cuando sus padres pidieron ayuda en el destacamento. Tras recibir primeros auxilios, fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde quedó estable.

Un niño de un año fue asistido durante la tarde de este domingo por personal policial luego de sufrir un cuadro convulsivo en Villa Parque Síquiman. El pequeño fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde se constató que se encontraba estable.

El episodio se registró alrededor de las 18 en el destacamento policial ubicado en inmediaciones de San Martín al 600, en barrio Centro, adonde una pareja llegó para solicitar ayuda urgente porque su hijo no reaccionaba.

Ante la situación, un efectivo comenzó a realizarle maniobras de primeros auxilios mientras se solicitaba la presencia de un servicio de emergencias.

Los profesionales médicos diagnosticaron un cuadro convulsivo y dispusieron el traslado del niño al Hospital Domingo Funes, acompañado por su madre, de 30 años.

Alrededor de las 19, en el centro de salud, se informó que el pequeño se encontraba estable. Según el diagnóstico, había presentado un cuadro febril alto que derivó en la convulsión.

En el área de Pediatría recibió medicación y le realizaron estudios clínicos, cuyos resultados arrojaron valores normales. Además, se indicó un nuevo control médico para la jornada siguiente.

Los padres del niño agradecieron la rápida asistencia brindada por el personal policial