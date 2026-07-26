Mientras avanza la investigación por el ataque, Santiago Herrero dejó la terapia intensiva y pasó a una sala común

El adolescente ya no necesita oxígeno adicional, aunque continúa con alimentación asistida y medicación para prevenir convulsiones. Su madre confirmó la evolución este domingo.

Santiago Herrero dejó la Unidad de Terapia Intensiva y fue trasladado a una sala común del Hospital de Urgencias de Córdoba, donde continúa recuperándose de las graves lesiones sufridas durante el ataque ocurrido en Villa Carlos Paz.

La novedad fue comunicada este domingo por su madre, María Laura Tamagnone, quien precisó que el cambio se concretó el sábado a las 20.30.

“Cuzy ayer 20.30 pasó a sala común”, escribió en el mensaje difundido para actualizar el estado de salud de su hijo.

Santiago ya no necesita aporte adicional de oxígeno, uno de los avances más importantes desde que despertó y comenzó a respirar sin asistencia mecánica.

El adolescente continúa, sin embargo, con alimentación asistida y recibe la medicación que venía utilizando para prevenir posibles convulsiones.

Su madre explicó también que en algunos momentos todavía necesita algo de sedación, mientras atraviesa el proceso de eliminación de la medicación fuerte administrada durante su permanencia en terapia intensiva.

“Gracias a todos por estar junto a nosotros. Así lo sentimos”, expresó Tamagnone al cerrar el mensaje.

Una evolución sostenida

Santiago había despertado el martes, después de permanecer bajo sedación durante casi dos semanas. En ese momento ya podía respirar sin el tubo y sólo necesitaba una cámara de oxígeno.

Los médicos resolvieron mantenerlo durante las horas siguientes en terapia intensiva para controlar su respuesta respiratoria y neurológica. La evolución permitió finalmente trasladarlo a una habitación común.

El paso fuera de la UTI representa un avance significativo, aunque el joven todavía deberá continuar bajo seguimiento médico y avanzar gradualmente con la alimentación y la recuperación de las funciones afectadas por la prolongada internación.

Hasta el momento no se difundió públicamente un parte institucional del Hospital de Urgencias. Las novedades conocidas sobre su evolución fueron comunicadas por su madre.

La investigación judicial

Santiago, de 15 años, fue atacado durante la noche del jueves 9 de julio, en inmediaciones de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en Villa Carlos Paz.

Según la reconstrucción incorporada a la investigación, el adolescente fue perseguido y recibió un golpe con una botella en la cabeza. Tras caer, habría continuado siendo agredido por otros integrantes del grupo.

Las lesiones le provocaron un grave traumatismo de cráneo y obligaron a realizar una cirugía de urgencia luego de su traslado desde el Hospital Municipal Gumersindo Sayago hacia Córdoba capital.

La causa tiene actualmente a cinco personas imputadas provisoriamente por homicidio en grado de tentativa: dos mayores de edad y tres adolescentes. Uno de los menores está señalado como el presunto autor del golpe con la botella, una atribución que deberá ser determinada judicialmente.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la participación individual de cada acusado.