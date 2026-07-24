La Perla: continúan las excavaciones y piden muestras familiares para avanzar con nuevas identificaciones

Los equipos que trabajan en Loma del Torito siguen recuperando restos óseos, aunque por el momento no se confirmaron nuevas restituciones de identidad. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remarcó que el aporte de muestras de familiares resulta indispensable para completar los cotejos genéticos.

La búsqueda en los terrenos vinculados al ex centro clandestino de detención La Perla continúa dando resultados. Los trabajos desplegados en el sector conocido como Loma del Torito permitieron recuperar nuevos restos óseos, que ahora deberán atravesar las distintas etapas de análisis forense.

Las tareas están a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en coordinación con el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, conducido por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Aunque los hallazgos se mantienen de manera constante, todavía no se anunciaron nuevas identificaciones. Hasta el momento, el proceso permitió restituir la identidad de 29 personas desaparecidas durante la última dictadura.

Además, existen alrededor de diez casos que todavía no pudieron ser resueltos por falta de muestras de referencia que permitan realizar las comparaciones genéticas correspondientes.

La importancia de las muestras familiares

En declaraciones a Canal 10, Vaca Narvaja insistió en la necesidad de que quienes tengan familiares desaparecidos se acerquen para aportar muestras.

Ese material resulta fundamental para confrontar los perfiles genéticos obtenidos de los restos y establecer posibles correspondencias. Sin ese cotejo, aun cuando los análisis forenses avancen, no siempre es posible arribar a una identificación.

Una vez recuperados y procesados bajo los protocolos establecidos, los restos son enviados a laboratorios especializados. Según explicó el magistrado, solo tres centros en el mundo realizan este tipo de estudios, por lo que el procedimiento requiere tiempo antes de alcanzar resultados concluyentes.

Más equipos en el terreno

La campaña de este año cuenta con una mayor cantidad de personas trabajando en el área, lo que permitió acelerar las excavaciones y ampliar la superficie relevada.

Las tareas de campo se concentran principalmente entre marzo y septiembre, cuando las condiciones secas favorecen el ingreso de los equipos y el desarrollo de los trabajos arqueológicos.

Vaca Narvaja señaló que los hallazgos se vienen produciendo desde el año pasado y que cada intervención se realiza bajo estrictos protocolos judiciales y científicos.

La continuidad de las excavaciones mantiene abierta la posibilidad de nuevas identificaciones y vuelve a poner en el centro el aporte de las familias como una pieza decisiva para devolverles nombre e historia a las víctimas.