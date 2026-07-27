Ronnie Wood confirmó su primer show solista en la Argentina

El guitarrista de los Rolling Stones llegará con su banda al Movistar Arena de Buenos Aires el 6 de noviembre. La preventa comenzará este martes y la venta general se habilitará el miércoles.

Ronnie Wood confirmó que se presentará el próximo 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el que será su primer concierto como solista en la Argentina.

El músico llegará acompañado por Ronnie Wood & His Band como parte del tramo sudamericano de su Fearless Tour, que también incluirá actuaciones en Brasil y Chile.

Cuándo salen a la venta las entradas

La preventa exclusiva comenzará este martes 28 de julio a las 10, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 29, con todos los medios de pago.

La organización indicó que los tickets deberán adquirirse únicamente mediante el sitio oficial del Movistar Arena. Todavía no se habían difundido públicamente los precios ni la distribución completa de las ubicaciones.

Un recorrido por seis décadas de música

El espectáculo estará basado en Fearless: The Anthology 1965–2025, la colección publicada por Wood para recorrer seis décadas de trayectoria.

El material repasa sus primeros años con The Birds y The Creation, su paso por Jeff Beck Group y Faces, su producción solista y la extensa etapa que comenzó cuando se incorporó a los Rolling Stones. La antología también contiene grabaciones inéditas y colaboraciones especiales.

El músico viene presentando este repertorio en Europa junto a su banda. Durante agosto y septiembre tiene programadas actuaciones en Londres, Zúrich, Colonia y París, además de otros compromisos internacionales.

Una relación especial con el público argentino

La llegada comenzó a tomar fuerza semanas atrás, cuando Wood les confirmó a seguidores argentinos que visitaría el país durante noviembre. Más tarde publicó un video en sus redes con referencias a las banderas de Argentina, Brasil y Chile, aunque todavía sin revelar las fechas exactas.

El guitarrista ya actuó en Buenos Aires como integrante de los Rolling Stones durante las visitas realizadas por la banda en 1995, 1998, 2006 y 2016. Esta vez, el público podrá verlo en un formato centrado en su propio recorrido artístico y alejado de las grandes producciones de estadios que caracterizan al grupo británico.