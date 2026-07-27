La mora de las familias subió al 12,8% y más que triplicó el nivel de un año atrás

El indicador aumentó 0,7 puntos durante mayo y quedó muy por encima del 4,5% registrado en el mismo mes de 2025. El Banco Central señaló que el deterioro continúa, aunque comenzó a desacelerarse.

La morosidad de los créditos otorgados a las familias alcanzó el 12,8% en mayo, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y de 8,3 puntos frente al mismo mes del año pasado.

El dato fue difundido por el Banco Central de la República Argentina en su último Informe sobre Bancos y refleja el porcentaje del saldo de financiamiento familiar que se encuentra en situación irregular.

Esto no significa que el 12,8% de las familias argentinas tenga deudas impagas. El indicador mide qué proporción del dinero prestado por las entidades financieras a los hogares presenta problemas de cumplimiento.

La mora mantuvo una fuerte tendencia ascendente

En mayo de 2025, la irregularidad de los préstamos familiares se ubicaba en el 4,5%. El porcentaje cerró aquel año en 9,3% y continuó aumentando durante los primeros meses de 2026.

En enero llegó al 10,6%; en febrero, al 11,2%; en marzo, al 11,5%; y en abril alcanzó el 12,1%. El nuevo registro de mayo elevó el indicador hasta el 12,8%.

El Banco Central aclaró, sin embargo, que durante los últimos meses comenzó a moderarse la velocidad con la que crece la cartera irregular. La mora todavía aumenta, pero el saldo de los créditos con problemas de pago lo hace a un ritmo menor que en períodos anteriores.

Préstamos personales y tarjetas, bajo presión

Las líneas vinculadas con el consumo concentran buena parte del deterioro. La evolución de los préstamos personales y las tarjetas de crédito aparece prácticamente alineada con el fuerte crecimiento de la irregularidad total de los hogares.

En marzo, el Banco Central había señalado específicamente a los préstamos personales como el principal impulsor del aumento, mientras que el resto de las líneas mostraba variaciones más moderadas.

Al mismo tiempo, el saldo real de los créditos destinados al consumo bajó 1,1% durante mayo, mientras las líneas comerciales y aquellas con garantías reales mostraron incrementos.

Qué se considera una deuda irregular

La clasificación del Banco Central contempla distintos niveles según los días de atraso y la capacidad de pago del deudor.

La situación normal incluye demoras de hasta 31 días. Entre 31 y 90 días, la persona pasa a una categoría de riesgo bajo. A partir de los 90 días de atraso, el crédito ingresa en niveles de riesgo medio, alto o irrecuperable, según la extensión del incumplimiento y otras condiciones evaluadas por la entidad.

Figurar con atrasos prolongados puede dificultar el acceso a nuevos préstamos, tarjetas, ampliaciones de límites o refinanciaciones, ya que las entidades consultan la Central de Deudores antes de aprobar financiamiento.

Las empresas presentan un nivel menor

El deterioro no fue igual en todos los segmentos. La mora de las financiaciones otorgadas a las empresas llegó al 3,5%, apenas 0,1 puntos por encima de abril.

Como consecuencia del fuerte peso de los hogares, la irregularidad del crédito total al sector privado ascendió al 7,7%, contra el 7,3% del mes anterior y el 2,6% registrado un año atrás.

El Banco Central sostiene que los bancos mantienen respaldo

Pese al aumento de los incumplimientos, el informe indicó que el sistema financiero conserva niveles elevados de cobertura para afrontar posibles pérdidas.

Las previsiones constituidas por los bancos cubrían el 86,3% de la cartera irregular y equivalían al 6,6% del total de los créditos al sector privado.

Al considerar conjuntamente la mora, las previsiones y el capital regulatorio, los créditos irregulares no cubiertos representaban solamente el 2,2% de la responsabilidad patrimonial computable del sistema. Según el Banco Central, ese resultado muestra que las entidades mantienen capacidad para absorber el deterioro registrado.

Los datos corresponden al cierre de mayo de 2026, son provisorios y pueden recibir rectificaciones posteriores.